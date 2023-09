Σε ανοδική πορεία, και πάλι, ο πληθωρισμός στην Αυστραλία

Ανοδική πορεία κατέγραψε ο πληθωρισμός τον περασμένο μήνα, τον Αύγουστο. Διαμορφώθηκε στο 5,2%, απ΄το 4,9% του Ιουλίου. Ας σημειωθεί ότι τον Αύγουστο οι οικονομολόγοι είχαν προβλέψει ότι ο πληθωρισμός θα αυξηθεί και επικαλέστηκαν τις τιμές της πετρελαίου. Αν κρίνουμε απ΄τις τιμές στα βενζινάδικα τις τελευταίες εβδομάδες θα δούμε ότι οι προβλέψεις τους επιβεβαιώθηκαν.





Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό που έδωσε χθες Τετάρτη (27/9/23) στην δημοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία καταγράφουν αύξηση στο κόστος μετακινήσεων/ μεταφορών 7,4%.





Τον Αύγουστο το κόστος της βενζίνης παρουσίασε αύξηση 9,1%, το φυσικό αέριο 12,9% και το ηλεκτρικό 12,7%.





Η τιμή της βενζίνης αυξήθηκε κατά 13,9% τους τελευταίους δώδεκα μήνες, Αύγουστος '22 - Αύγουστος '23, σύμφωνα πάντα με την Στατιστική Υπηρεσία.



Επίσης άνοδο παρουσίασαν οι τιμές στη στέγαση, 6,6% καθώς και στην κατηγορία των τροφίμων και μη-αλκοολούχων ποτών, 4,4%.





Σημαντική αύξηση 8,8% κατέγραψε ο ασφαλιστικός τομέας και οι οικονομικές υπηρεσίες.





Το κόστος των ταξιδιών αναψυχής αυξήθηκε κατά 5,5% σημειώνοντας μιά μικρή μείωση σε σύγκριση με το 5,8% του Ιουλίου.



Πως διαμορφώθηκε η καταναλωτική κίνηση





Ως γνωστόν, τα νοικοκυριά βρίσκονται ήδη σε ύφεση, που σημαίνει ότι έχουν περιορίσει τα έξοδά τους.





Κατά συνέπεια, τα σημερινά στοιχεία της Στατιστικής για την καταναλωτική κίνηση δεν αποτελούν έκπληξη. H Στατιστική κατέγραψε πτώση στις πωλήσεις δύο κατηγοριών: τρόφιμα και οικιακά ήδη.





Βελτιωμένη, ωστόσο, παρουσιάζεται η καταναλωτική κίνηση σε ενδύματα, υποδήματα, αξεσουάρ και στον χώρο της εστίασης. Ας σημειωθεί ότι οικονομικοί αναλυτές αποδίδουν την αυξημένη καταναλωτική κίνηση στους τομείς αυτούς στο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου γυναικών.





Σε γενικές γραμμές η καταναλωτική κίνηση τον Αύγουστο παρουσίασε ισχνή αύξηση 0,2%.



Επιτροπή της Γερουσίας διερευνά την απόφαση της κυβέρνησης για τις πτήσεις της Qatar Airways





Η επιτροπή της γερουσίας συνεχίζει να διερευνά την απόφαση της ομοσπονδιακής υπουργού μεταφορών Catherine King να απορρίψει το αίτημα της αεροπορικής εταιρείας Qatar Airways για αύξηση των πτήσεων της από Αυστραλία κατά 28 τον μήνα.





Οι πτήσεις θα περιλάμβαναν το Σύδνευ, την Μελβούρνη, τη Βρισβάνη και το Πέρθ.





Αναμένονταν ότι η αύξηση των πτήσεων θα επηρέαζε και τις τιμές των εισιτηρίων και θα οδηγούσε σε μείωσή τους.





Το σκεπτικό της κυβέρνησης ήταν ότι η αύξηση των πτήσεων της Κατάρ δεν ήταν υπέρ των εθνικών της συμφερόντων.



Ωστόσο, η λογική αυτή δημιουργεί πολλά ερωτηματικά – τονίζουν πολιτικοί και οικονομικοί αναλυτές μεταξύ άλλων.





Η απόφαση αυτή έχει ερμηνευτεί ως ευνοική για την QANTAS – μια εταιρεία που έχει το 60% της αγοράς.





Oπως είπε o καθηγήτής Alan Fels, οικονομολόγος και πρώην επικεφαλής της Επιτροπής Ανταγωνισμού και Καταναλωτών (ACCC), είπε ότι το ποσοστό που έχει δωθεί στην Qantas μπορεί να καθορίσει τις τιμές των εισιτηρίων σ’ ολόκληρο τον τομέα:





"60% is a very high market share. So then you have to ask what about the others? Now, very often a dominant firm sets the pattern of prices for everyone. And my impression is that that's what happens in aviation. That countries sets the, the price level broadly speaking, that virgin and the others sit around and they may seem a bit below it, but there's a fairly stable relationship."



Στην επιτροπή κατέθεσε και η διευθύνουσα σύμβουλος της Κουάντας Vanessa Hudson. Υποστήριξε ότι η κουάντας δεν ευθύνεται για την υψηλές τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων:





"We understand the importance of affordable air travel and realize that there has been a lot of upward pressure on airfare since the COVID restart. That is not unique to Qantas or to Australia. It's not even unique to aviation. As the committee is painfully aware, inflation has driven up price of most things."









