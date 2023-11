Άρχισε αυστηρό lockdown σε περιοχές του Σύδνεϋ

Απ’ τις 5 το απόγευμα σήμερα και έως τα μεσάνυχτα της Τετάρτης τα βόρεια παραλιακά προάστια του Σύδνεϋ θα βρίσκονται σε λοκνταουν.





αυστηρό lockdown από τις 5μμ το Σάββατο 19/12 έως τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 23/12 για την περιοχή Northern Beaches του Σύδνεϋ

οι κάτοικοι πρέπει να μείνουν σπίτι εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος

δεν αποκλείεται να εφαρμοστεί το λοκνταουν σ' ολόκληρο το Σύδνεϋ, σύμφωνα με την G. Berejiklian

41 τα νέα κρούσματα κορωνοϊού στο Σύδνεϋ

Οι κάτοικοι των προαστίων αυτών θα πρέπει να μένουν στα σπίτια τους. Επιτρέπεται να βγαίνουν μόνο για τέσσερις λόγους: για να ψωνίσουν τα απαραίτητα, για να πάνε στη δουλειά τους (αν δεν μπορούν να εργαστούν απ΄το σπίτι), για να επισκεφθούν συγγενή που είναι απομονωμένος (πχ:ηλικιωμένοι γονείς που μένουν μόνοι τους), ή για ιατρικούς λόγους ή φιλανθρωπικούς λόγους, δηλαδή αν υπάρχει ανάγκη να βοηθήσουν κάποιο άτομο.





Σε σχετικές της δηλώσεις η η πρωθυπουργός της πολιτείας Gladys Berejiklian είπε:





"But we do want to stress that is okay to go our and exercise. It is okay to go out and do essential shopping, so don't panic buy please. You can go shopping any time. It is okay to go out and do work. It is okay to go out for compassionate grounds, including emergency medical treatment, or anything else. Or to visit an isolated relative. We're hoping that will give us sufficient time to get on top of the virus, so we can then ease up for Christmas and the New Year."





Όπως δήλωσε η κ. Gladys Berejiklian, δεν αποκλείεται τα περιοριστικά μέτρα να εφαρμοστούν και στο υπόλοιπο Σύδνεϋ.

Τα κρούσματα στην περιοχή αυξήθηκαν στα 41 στη διάρκεια της νύχτας από 28 που ήταν χθες – αύξηση δεκατριών κρουσμάτων.





Οι αρχές έκλεισαν 21 παραλίες απ΄το North Palm Beach έως το Manly.





Πως αντιδρούν οι πολιτείες





Όπως ανακοινώθηκε απ΄την κυβέρνηση της Δυτικής Αυστραλίας, θα προχωρήσει σε περαιτέρω μέτρα αν συνεχιστεί η άνοδος του αριθμού των κρουσμάτων στη ΝΝΟ.





Ωστόσο, η Βικτώρια θα κρατήσει τα σύνορα ανοιχτά με τη ΝΝΟ και θα ακολουθήσει το σύστημα που ανακοινώθηκε χθες το οποίο περιλαμβάνει και την έκδοση ειδικής άδειας για να εισέλθει κάποιος στη πολιτεία





Χθες η Βικτώρια ανακοίνωσε την καθιέρωση ζωνών που θα προσδιορίζουν τα μέτρα για τις μετακινήσεις απ΄τη ΝΝΟ στη Βικτώρια.





Η περιοχή Northern Beaches ανήκει στην ‘κόκκινη ζώνη’ – που σημαίνει ότι απαγορεύεται στους κατοίκους αυτών των περιοχών ή σε όσους επισκέφθηκαν πρόσφατα αυτές τις περιοχές να ταξιδέψουν στην Βικτώρια.





Ο υπουργός Υγείας της Βικτώριας Martin Foley απευθυνόμενος στους κατοίκους της πολιτείας επανέλαβε σήμερα την χθεσινή συμβουλή να μην ταξιδέψουν στο Σύδνεϋ. Τόνισε ότι δεν η κυβέρνηση δεν θα διστάσει να προχωρήσει σε περαιτέρω μέτρα αν χρειαστεί:





"So just in regards to the situation in Sydney more generally, we can't rule any actions in or out when it comes to further tougher measures that might be needed. Those further tougher measures will be on the basis of the public health advice."





