Aισιοδοξία για συγκράτηση της θερμοκρασίας μετά την αύξηση στην χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Πληθαίνουν οι φωνές για δραστική και ουσιαστική μείωση στην χρήση των ορυκτών καυσίμων.





Ο Fatih Birol, επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, υποστήριξε ότι η χρήση των ορυκτών καυσίμων χρειάζεται να μειωθεί κατά 25% έως το 2030 προκειμένου να περιοριστεί η υπερθέρμανση του πλανήτη στον ενάμιση βαθμό Κελσίου.





Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας υποστήριξε ότι η ανάπτυξη της "καθαρής" ενεργειακής τεχνολογίας, ανάμεσά της και τα φωτοβολταϊκά καθώς και τα ηλεκτροκίνηστα οχήματα, σημαίνει ότι ο στόχος αυτός - του ενάμιση βαθμού - είναι εφικτός.





Η μελέτη του εν λόγο οργανισμού που δημοσιεύτηκε την Τρίτη 26/9/23 με τίτλο "Net Zero Roadmap" καλεί τις αναπτυγμένες χώρες να μεταθέσουν τον στόχο τους για την μείωση των εκπομπών αερίων του άνθρακα σε χρονολογία πολύ νωρίτερα απ΄το 2050.



Μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο κ. Μπιρόλ είπε «Απαρνηθείτε «τώρα» κάθε έργο εξόρυξης πετρελαίου ή φυσικού αερίου» . Τα υπόλοιπα «είναι το «Parole, parole, parole» (λόγια, λόγια, λόγια), το τραγούδι της Δαλιδά».





Σε άλλες δηλώσεις τόνισε ότι "αν θέλουμε να μειώσουμε τις εκπομπές ρυπογόνων αερίων που παράγονται απ΄τα ορυκτά καύσιμα, τότε θα πρέπει να μειώσουμε την χρήση των ορυκτών καυσίμων":





"If we want to reduce emissions from fossil fuels, we have to reduce the use of fossil fuels. So simple. And our numbers show that if we want to reach the 1.5 degrees target, fossil fuels, the real use need to decline close to 25% between now and 2030."





Ωστόσο ο ίδιος δήλωσε αισιόδοξος για την συγκράτηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη στον ενάμιση βαθμό λέγοντας ότι η στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές είναι εκπληκτική - όπως και οι 'πράσινες' επενδύσεις - τα τελευταία δύο χρόνια, όπως αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας The Guardian. Ο κ. Μπίρολ είπε ότι οι "καθαρές" ενεργειακά επενδύσεις τα τελευταία χρόνια αυξήθηκαν κατά 40%. Σημείωσε ακόμη ότι οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα απ΄τον τομέα της ενέργειας παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα και ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα που βλέπουμε σε διάφορες χώρες του κόσμου φέτος δείχνουν ότι το κλίμα αλλάζει με "τρομακτική ταχύτητα".



Παγκόσμια Ημέρα Πλήρους Εξάλειψης των Πυρηνικών 'Οπλων





Χθες 26 Σεπτεμβρίου ήταν Διεθνής Ημέρα Πλήρους Εξάλειψης των Πυρηνικών Όπλων.





Ο γενικος γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε ότι ο μόνος τρόπος να αποφευχθεί η χρήση των πυρηνικών όπλων είναι η αποπυρηνικοποίηση.





Μιλώντας χθες σε εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα ψΠλήρους Εξάλειψης των Πυρηνικών Οπλων ο κ. Γκουτέρες τόνισε τα πυρηνικά όπλα "μπορούν να φέρουν μια ανθρωπιστική καταστροφή επικών διαστάσεων".





"Δεν πρόκειται για υπερβολή" τόνισε:





“The real only way to prevent the use of nuclear weapons is to eliminate them. Any use of a nuclear weapon — anytime, anywhere and in any context — would unleash a humanitarian catastrophe of epic proportions. This is not hyperbole. This is the timeless message of the hibakusha — the survivors of Hiroshima and Nagasaki.”





Ο Αυστραλός Νομπελίστας Τιλμαν Ραφ, που έχει τιμηθεί με το Νόμπελ Ειρήνης για τον αγώνα του υπέρ της αποπυρηνικοποίησης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πρόγραμμά μας λίγο πριν την πανδημία μας είχε πει ότι η αποπυρηνικοποίηση είναι θέμα δημόσιας υγείας.





Ο Τίλμαν Ραφ, καθηγητής ιατρικής, μεταξύ άλλων τόνισε ότι σε περίπτωση πυρηνικής έκρηξης ο κόσμος δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί - τόσο μεγάλο θα είναι το μέγεθος της καταστροφής. Τα λόγια του όταν μίλησε στον Ελληνικό Πρόγραμμα το 2019, είναι στο μήκος κύματος με τις πρόσφατες δηλώσεις Γκουτέρες.





Ακούστε τις δηλώσεις του Tillman Ruff στο ηχητικό που συνοδεύει το άρθρο.