Assistenza per la salute mentale, inaugurato in NSW un numero verde per chi non parla l'inglese

Highlights Il governo del NSW ha lanciato la Transcultural Mental Health Line per fornire supporto alla salute mentale alle comunità provenienti da contesti culturalmente e linguisticamente diversi (CALD)

I residenti del NSW possono ricevere assistenza telefonica in quasi 30 lingue cinque giorni alla settimana

Secondo alcuni esperti, c'è bisogno che questo servizio venga reso disponibile anche in altri Stati e Territori

Mentre cercare supporto per la salute mentale è normale per chi è cresciuto in Australia, molte persone che provengono da contesti culturalmente e linguisticamente diversi (CALD) potrebbero addirittura non essere consapevoli dell'esistenza di questo tipo di supporto.





Questo è il caso di immigrati provenienti da Paesi in cui questi tipi di servizi non sono disponibili.





Per colmare questa lacuna nella salute pubblica, il governo del New South Wales ha lanciato la prima linea verde multilingue per la salute mentale in Australia.



Seeking help for mental health may not even be known as an option for some who belong to CALD communities. Credit: Ketut Subiyanto from Pexels "Questa nuovo numero verde aiuterà le persone a ricevere l'aiuto di cui hanno bisogno, con un team specializzato di operatori sanitari pronti a fornire assistenza e a mettere in contatto le persone con i servizi appropriati", ha dichiarato la ministra per la salute mentale del New South Wales Bronnie Taylor in un comunicato stampa.





La Transcultural Mental Health Line offre consulenza in 30 lingue, tra cui arabo, cinese, greco, coreano, vietnamita e ucraino.





Gestito da professionisti bilingue registrati nel campo della salute mentale, questo servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 16:30.





Chi ha bisogno di questo servizio può chiamare il numero 1800 648 911.





Il ministro per il multiculturalismo del New South Wales, Mark Coure, ha sottolineato quanto questo numero sia necessario.



Trovare le parole giuste per esprimere ciò che si prova è già difficile, figuriamoci per le persone che hanno difficoltà con l'inglese.

"Questo nuovo servizio rende più facile ricevere supporto alla salute mentale e darà alle persone la libertà di poter parlare liberamente in una lingua in cui si sentono più a loro agio", ha affermato Coure.



Il concetto di anormale è soggettivo

Secondo lo psicologo Donn Tantengco, mentre in Australia viene adottato un approccio biomedico e psichiatrico occidentalizzato ai problemi di salute mentale, gli standard e gli atteggiamenti variano da cultura a cultura.





"Negli anni in cui ho lavorato come psicologo, ho notato che spesso quelli che possono venire considerati come i fattori principali che fanno sì che delle persone con background CALD abbiano bisogno di aiuto per la salute mentale, sono le idee, gli atteggiamenti e le credenze della loro cultura di origine", ha affermato.



Altre culture hanno i proprio modi di identificare, valutare e curare ciò che viene considerato "anormale".

“In generale, sono ‘anormali’ tutti i comportamenti che sono atipici, disadattivi o nocivi in base alle norme culturali. Pertanto, ciò che è 'anormale' varia da cultura a cultura", ha spiegato.



Esperienze condivise e linguaggio

Tantengco, filippino-australiano che tuttora lavora come psicologo nell'Australian Capital Territory, ritiene che le sue radici culturali e linguistiche gli permettano di aiutare meglio i clienti con lo stesso background.



Il mio background aiuta a stabilire un rapporto e una fiducia iniziali.

“È più facile stabilire un rapporto con qualcuno che ha più cose in comune ed esperienze condivise rispetto a chi che non ne ha", ha dichiarato.



Shared culture and language can help establish trust and rapport between therapist and patient. Credit: mixetto/Getty Images "Questo processo è facilitato dal parlare la stessa lingua, dall'avere delle esperienze in comune e una comprensione dei nostri ruoli nella relazione terapeutica anche a luce delle norme culturali (ad esempio, differenza di età o anzianità, lacune nell'informazione o nella conoscenza, ecc.)", ha aggiunto.



Un problema comune a tutti gli stati e territori

Servizi come la Transcultural Mental Health Line , secondo Tantengco, aiuteranno a eliminare gli stigma presenti in alcune culture verso la salute mentale e ad aiutare arricchire le comunità CALD a cercare supporto.



Sapere che questo servizio esiste può davvero fare la differenza per coloro che lottano con problemi di salute mentale.

"Spero che a livello clinico e culturale possa esserci una contaminazione reciproca tra approcci occidentali e non occidentali per valutare e curare le persone affette da problemi di salute mentale nella comunità australiana, che è in continua diversificazione", ha spiegato.





Secondo Tantengco, c'è bisogno di questo servizio anche in altri Stati e Territori.





“Offrire questo tipo di supporto in altri Stati e Territori vorrebbe dire che le persone con background CALD potrebbero accedere a questo servizio ovunque si trovino ed aumenterebbe la consapevolezza dei fattori transculturali per quanto riguarda la salute mentale", ha dichiarato.





