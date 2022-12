Come migliorare la propria pronuncia in inglese

Cos'è la pronuncia?

La pronuncia è il modo in cui le persone emettono suoni per formare le parole.





Ogni volta che una persona emette un suono, fa passare l'aria attraverso la lingua, le labbra e i denti.





Man mano che una persona acquisisce un maggiore controllo sul flusso d'aria e sulla forma della bocca, i suoni che emette saranno più chiari.





Ma non è sempre facile; a volte i muscoli che si usano per parlare la prima lingua sono diversi da quelli che si usano per parlare in inglese.





Proprio come bisogna fare sport per mantenersi in forma, bisogna esercitarsi nella pronuncia esercitando i muscoli della bocca, della lingua e delle labbra se si vuole migliorare.





Per avere una pronuncia chiara, bisogna anche tenere conto di vari aspetti:



dove si mette l'accento all'interno di una parola, ovvero quali sillabe si enfatizzano

quali parole vengono pronunciate con più enfasi all'interno di una frase

"linking", ovvero come si collegano certe parole ad altre

intonazione : l'alzarsi e l'abbassarsi della voce mentre si parla.

Se il proprio accento è causa di preoccupazione...

L'accento si riferisce al modo in cui un gruppo di persone di una zona, di un Paese o di un gruppo sociale pronuncia le parole.





Sebbene alcuni accenti possano essere chiaramente riconoscibili, non esiste un modo "giusto" di dire qualcosa. Tutti hanno un accento!





Gli accenti sono una parte importante dell'identità e del patrimonio di una persona.





Alcune persone potrebbero avere accenti più evidenti di altri, ma bisogna tenere presente che una persona potrà suonare diversamente in base a chi ascolta.





Anche una persona con un accento molto forte può comunicare chiaramente in inglese se si esercita con la pronuncia.



Si può essere troppo vecchi per migliorare la pronuncia?

Sicuramente no! Molte persone credono che bisognerebbe imparare una lingua da giovani per avere una buona pronuncia, ma non è vero!





L'obiettivo non è perdere il proprio accento o suonare esattamente come qualcuno la cui prima lingua è l'inglese.





La cosa importante è piuttosto cercare dei modi per adattare il proprio parlato in modo che sia facile da capire per chi ascolta.





Si può migliorare la propria pronuncia a qualsiasi età se ci si concentra e si fa pratica.



Perché la pronuncia è importante?

La pronuncia è essenziale per comunicare il proprio messaggio.





Una pronuncia poco chiara può creare una prima impressione negativa e dei fraintendimenti.





Le persone potrebbero stancarsi di chiedere di ripetere ciò che si è detto.





Avere una pronuncia chiara aiuterà gli ascoltatori a capire che cosa una persona stia dicendo e farà aumentare l'autostima quando si parla in inglese.



Ci vuole molto tempo per migliorare la pronuncia?

Non è necessario imparare l'alfabeto fonetico per migliorare la propria pronuncia! Ci sono molti modi divertenti, gratuiti e facili per migliorare la pronuncia.



1. Dai la priorità alla pronuncia!

Proprio come fare sport fa migliorare la salute, esercitarsi con la pronuncia farà migliorare la propria comunicazione.





Consigliamo di dedicare cinque minuti al giorno a un po' di pratica, incorporando questi esercizi in altre attività. Ci si può esercitare sull'autobus o sul treno, mentre ci si prepara la mattina o quando si è in palestra.





SBS Learn English ha una serie di Pronunciation MiniPods che si concentrano sui suoni che gli studenti di lingua inglese in Australia spesso faticano a pronunciare.





Ogni episodio dura solo cinque minuti, quindi lo si può usare facilmente nell'arco della giornata.



LISTEN NOW MiniPod: S vs SH Pronunciation Practice SBS English 25/10/2022 05:56 Play

2. Registrati mentre parli

Tutti i podcast di SBS Learn English hanno la trascrizione.





Registrati mentre leggi le trascrizioni e poi riascoltati. Riesci a capire tutto quello che hai detto?





Hai detto tutto chiaramente come la persona nel podcast?





Una volta che hai un'idea di come suoni, puoi concentrarti sulla pratica dei suoni che hai avuto difficoltà a pronunciare.



You can practise your pronunciation while you get ready in the morning. Source: Getty / franckreporter/Getty Images

3. Osservati mentre parli

Questo può essere un po' imbarazzante all'inizio, ma funziona!





Mettiti di fronte a uno specchio e guardati mentre pronunci una parola o un suono.





Concentrati su dove è posizionata la lingua e sulla forma delle labbra e della bocca.





Confrontalo con un video di un parlante australiano o con i parlanti della serie Meet the Changs che dicono la stessa cosa.



4. Canta una canzone

Oltre ad essere divertente, il canto può aiutarti a praticare pronuncia, ritmo e intonazione chiari.





Una volta che hai imparato le parole della canzone, concentrati sul rendere chiara la tua pronuncia. Potresti iniziare con qualcosa di semplice come Happy Birthday, che puoi ascoltare nel nostro episodio 'P vs B'.



LISTEN TO MiniPod: P vs B Pronunciation Practice SBS English 01/11/2022 04:28 Play

5. Prova uno scioglilingua

Gli scioglilingua sono brevi poesie con suoni simili, difficili da dire e divertenti quando li sbagli.





Puoi usarli per esercitarti con suoni specifici.





Inizia con uno di quelli in SBS Learn English Pronunciation Minipod come She sells seashells on the seashore . Una volta che hai imparato questo, cercane altri su internet.



6. Esercitati con le "minimal pairs"

Le coppie minime sono parole che suonano quasi allo stesso modo, ma hanno un solo suono diverso.





Un esempio è "pack" and "back". La differenza in questa coppia minima sta nei suoni /p/ e /b/.





Il primo passo è individuare la differenza, il che può essere difficile. Poi bisogna esercitarsi a pronunciare le parole ad alta voce.



7. Fai pure errori!

Fare errori è una parte importante dell'apprendimento. Cerca di non sentirti in imbarazzo quando qualcuno ti chiede di ripetere qualcosa; chiedi semplicemente - con garbo - come dirlo in modo più chiaro.





La pronuncia non deve essere difficile. Usa questi suggerimenti per cinque minuti al giorno e parlerai chiaramente e capirai il significato in pochissimo tempo.



