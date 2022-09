Aggiornamento COVID-19: congedo retribuito per chi deve mettersi in isolamento anche dopo settembre

Highlights Le persone che devono mettersi in isolamento per cinque giorni possono continuare a richiedere pagamenti fino a 540$

Sarà possibile ricevere al massimo tre pagamenti ogni sei mesi

Bupa restituirà fino a 340$ ai suoi clienti a ottobre in un gesto volto a restituire i soldi accumulati durante la pandemia

Il primo ministro Anthony Albanese ha dichiarato che i congedi retribuiti per coloro che sono contretti a stare a casa dal lavoro perché devono mettersi in isolamento continueranno alle tariffe attuali oltre il 30 settembre.





Albanese ha affermato che i pagamenti di emergenza rimarranno disponibili fino a quando il periodo di isolamento obbligatorio rimarrà in vigore nei vari Stati e Territori.





"Finché il governo richiede l'isolamento obbligatorio, il governo ha la responsabilità di fornire supporto", ha affermato Albanese dopo una riunione del National Cabinet.





"Rimaniamo ovviamente del parere che se le persone sono malate, sia per il COVID che per altri problemi di salute, non dovrebbero andare a lavorare, e questo è importante", ha dichiarato Albanese.





I pagamenti del governo per aiutare coloro che non sono potuti andare a lavorare a causa del COVID-19 sono costati ai contribuenti più di 2,2 miliardi di dollari dall'inizio della pandemia.



NSW Health ha dichiarato che gli ospedali pubblici hanno fornito cure di alta qualità nel trimestre da aprile a giugno nonostante la recente ondata dell'Omicron e l'inizio della stagione influenzale invernale.





NSW Health ha dichiarato che la maggior parte dei pazienti del pronto soccorso (il 62,8%) ha iniziato il trattamento in tempo e più di sette pazienti su 10 (il 72,5%) sono stati trasferiti dall'ambulanza al personale del pronto soccorso entro il parametro di riferimento di 30 minuti.





"Quasi tutti gli interventi chirurgici elettivi urgenti (il 98,2%) sono stati eseguiti in tempo".





I clienti di Bupa possono aspettarsi un pagamento in contanti fino a 340$ per polizza il mese prossimo.





La società sta dando contanti come parte di un programma per restituire i soldi accumulati durante la pandemia.





Ci si aspetta che le compagnie di assicurazione sanitaria aumenteranno il costo dal primo novembre.





