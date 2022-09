Aggiornamento COVID-19: l'Australia segnala un calo del 15% dei casi

Highlights Il WA ha approvato alla Camera un controverso disegno di legge che sostituirà i poteri di emergenza

La Tasmania ha aperto un nuovo servizio per assistere coloro che soffrono di long COVID

Gli Stati Uniti potrebbero presto approvare nuove dosi di richiamo specifiche per l'Omicron per i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni

Il Western Australia ha approvato alla Camera dei Deputati un disegno di legge per sostituire i poteri di emergenza introdotti durante la pandemia.





L'emendamento sulla gestione delle emergenze (disposizioni temporanee per il COVID-19), ovvero l'"Emergency Management Amendment (Temporary COVID-19 Provisions) Bill 2022" consentirà al governo statale del WA di continuare a imporre le restrizioni relative al COVID-19.





Il disegno di legge, definito "draconiano" dall'opposizione, verrà ora discusso in Senato a ottobre.



Venerdì sono stati pubblicati i numeri settimanali di casi di COVID-19 in tutta Australia.





I dati mostrano che la media dei nuovi casi giornalieri di COVID-19 per la settimana terminata il 20 settembre è stata di 6.543, quasi il 15% in meno rispetto alla scorsa settimana.





La Tasmania ha lanciato il "Post COVID-19 Navigation Service", un servizio per coloro che continuano ad avere sintomi del COVID-19 ben 12 settimane dopo averlo contratto.





Da domani (sabato), i residenti della Tasmania non avranno più bisogno di prenotare per fare un tampone nelle cliniche statali. Sarà invece sufficiente presentarsi durante gli orari di apertura.











Secondo il quotidiano The Guardian, questa settimana i casi di COVID-19 sono aumentati di più del 20% in Inghilterra, dopo essere diminuiti dall'inizio di luglio.





La Food and Drug Administration statunitense ha affermato che l'approvazione per le nuove dosi di richiamo specifiche per Omicron per i bambini di età compresa tra i cinque e gli 11 anni è "soltanto una questione di settimane".





Le dosi di richiamo non sono attualmente disponibili per tutti i bambini in Australia.





Tuttavia, l'Australian Technical Advisory Group on Immunization sta attualmente esaminando i booster per bambini dopo l'approvazione della Therapeutic Goods Administration.





Giappone, Taiwan e Hong Kong hanno condiviso i loro piani per riaprire i confini.





Cina e Corea del Nord sono gli unici due Paesi che hanno ancora restrizioni all'ingresso.





