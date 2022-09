Aggiornamento COVID-19: SA e ACT allentano le restrizioni negli ospedali e nelle case di riposo

Highlights Il South Australia ha eliminato i requisiti per il check-in negli ospedali e nelle carceri

Il Queensland ha registrato un nuovo caso di vaiolo delle scimmie nel fine settimana

Il CEO di Pfizer Albert Bourla è risultato nuovamente positivo al COVID-19

Negli ospedali dell'Australian Capital Territory (ACT) le restrizioni per i visitatori sono state allentate a partire da oggi.





Con le nuove regole, sarà possibile avere più di due visitatori al giorno. Tuttavia, i visitatori saranno tenuti a rispettare le restrizioni al numero di persone presenti contemporaneamente.





I residenti del South Australia che visitano le case di riposo non dovranno più essere vaccinati contro l'influenza o il COVID-19, dovranno però indossare la mascherina.





Advertisement

Inoltre, i residenti non saranno più tenuti a fare il check-in sull'app mySAGOV per visitare ospedali, strutture di assistenza agli anziani, strutture residenziali per disabili e carceri.



Gli ultimi dati mostrano che in tutta Australia sono 1.274 i casi positivi di COVID-19 in 219 focolai attivi in strutture residenziali per anziani.





In NSW i focolai sono 67, mentre sono 66 in Victoria, 27 in Queensland, 25 in Western Australia, 25 in South Australia, quattro in Tasmania, tre nel Northern Territory e due nell'ACT.





Il Queensland ha registrato un nuovo caso di vaiolo delle scimmie (MPX) durante il fine settimana, portando il numero totale di casi nel Paese a oltre 135.





Il Victoria e il NSW hanno riportato i numeri più alti di casi di MPX, rispettivamente 67 e 52.



Il CEO di Pfizer Albert Bourla ha annunciato su Twitter di essere risultato nuovamente positivo al COVID-19.





Bourla si sente bene e non ha sintomi.





"Non ho ancora avuto il nuovo booster bivalente perché stavo seguendo le linee guida del CDC per cui sto aspettando tre mesi da quando sono risultato positivo al COVID a metà agosto", ha affermato.





"Anche se abbiamo fatto grandi progressi, il virus è ancora qui tra noi".





Trovate una clinica per il "Long COVID"





Trovate un centro per il test:





Registrate qui i vostri risultati positivi a un test antigenico rapido:





Prima di andare all'estero, controllate gli ultimi avvisi di viaggio e requisiti.





Guida ai termini medici relativi al COVID-19 nella vostra lingua.





Trovate tutte le informazioni sul COVID-19 nella vostra lingua sull 'SBS Coronavirus portal.





Ascolta SBS Italian ogni giorno, dalle 8am alle 10am.