Aggiornamento COVID-19: un calo dell'immunità "potrebbe causare un'altra ondata di coronavirus"

Highlights L'Australia spenderà 1,4 miliardi di dollari in più per prolungare le misure contro il COVID-19 oltre settembre

In Victoria sono state emesse più di 100 multe per violazione delle norme sull'uso delle mascherine sui mezzi di trasporto pubblico statali

Lunedì il ministro della Salute Mark Butler ha annunciato che il governo federale spenderà 1,4 miliardi di dollari in aggiunta ai fondi già stanziati per il COVID-19, per lo più per combattere il virus nei centri di assistenza agli anziani.





Il ministro ha anche annunciato che le attuali misure di risposta al COVID-19 sono state prorogate fino al 31 dicembre, mentre avrebbero dovuto scadere il 30 settembre.





Di questi 1,4 miliardi di dollari, 840 milioni di dollari saranno stanziati per l' Aged Care Support Program, mentre tra i 48 milioni e 100 milioni di dollari verranno utilizzati per finanziare le cliniche respiratorie dei medici di base.





Altri 235 milioni di dollari verranno spesi per acquistare dispositivi di protezione, trattamenti e test antigenici rapidi nei seguenti settori:



assistenza agli anziani,

assistenza sanitaria di base,

assistenza ai disabili,

servizi sanitari per le cosiddette First Nations e

operatori sanitari in prima linea.

Butler ha affermato che in Australia i casi di COVID-19 stanno diminuendo drasticamente.





"Dal picco di quell'ondata alla fine di luglio, il numero dei casi è diminuito dell'85% circa, e i ricoveri sono diminuiti del 70% circa", ha affermato Butler.





"Il numero di strutture di assistenza agli anziani che tuttora hanno dei focolai attivi è diminuito di oltre tre quarti, mentre il tasso di mortalità è diminuito di oltre la metà", ha aggiunto.



Il Chief Health Officer del Victoria, Brett Sutton, ha scritto in un tweet che una seconda dose di richiamo di vaccino riduce di quattro volte il rischio di decesso per COVID-19.





Sutton ha aggiunto che diversi booster sono ora in fase di sviluppo, inclusi dei booster bivalenti, ma che la cosa più importante è ricevere una dose di vaccino "subito".





Domenica, Sutton ha affermato che le future ondate di COVID-19 potrebbero non essere così gravi come le precedenti.





"L'ondata in arrivo — se è giusto usare questo termine — potrebbe essere causata più dall'immunità ibrida in declino (infezione recente + vaccinazione) che da una variante in particolare. Sicuramente le varianti arriveranno", ha concluso Sutton.





L'AAP ha riferito che le autorità del Victoria hanno emesso più di 100 multe e 181.000 avvertimenti ai pendolari per non aver seguito le norme sulle mascherine sui mezzi di trasporto pubblici statali.





