Cinque cose che puoi fare da subito per migliorare la tua salute e sentirti meglio

1. Fare sport

Secondo la professoressa di attività fisica e salute Anne Tiedeman all'Università di Sydney, vi sono molte prove del fatto che essere fisicamente attivi promuove non solo la salute fisica, mentale e aiuta a mantenersi socialmente connessi, ma previene anche l'insorgenza di malattie da anziani.





Ciò che una persona fa oggi o questa settimana può essere di beneficio in futuro, spiega l'esperto dell'Università di Sydney.



Per quanto riguarda quanto sport fare, le linee guida dell'O rganizzazione mondiale della sanità forniscono raccomandazioni a seconda dell'età e del fatto che una persona abbia una malattia cronica o una disabilità.





“Il messaggio principale è che fare attività fisica fa bene a tutti, indipendentemente dall'età o dal livello di disabilità di una persona", dichiara la prof.essa Tiedman.





"E anche se non si riesce a fare sport come raccomandato nelle linee guida, sappiamo anche da studi con risultati molto chiari che fare anche poca attività fisica porta dei benefici", spiega.





Secondo Tiedman, l'attività fisica può assumere varie forme e non deve necessariamente essere uno sport strutturato o una serie di esercizi.





"Può essere uscire a fare una passeggiata, fare dei lavori domestici, fare giardinaggio — tutte queste cose fanno bene alla salute".



2. L'importanza di una dieta equilibrata

Secondo la professoressa Tiedeman è importante mantenere una dieta equilibrata per ridurre il rischio di malattie a lungo termine e di obesità.





Una buona alimentazione fa bene al corpo, mantiene le ossa forti e ti fa sentire energizzato.





"Tutte queste cose sono davvero importanti: avere una dieta equilibrata, non mangiare molti cibi processati e poco zucchero, il che è un grosso problema nella società odierna", spiega.





Le linee guida australiane ( Australia Dietary Guidelines ) forniscono informazioni sui tipi e quantità di alimenti, gruppi di alimenti e modelli dietetici.





Queste incoraggiano le persone in Australia a gustare un'ampia varietà di cibi nutrienti appartenenti ai cinque gruppi alimentari, limitando l'assunzione di cibi contenenti grassi saturi, sale aggiunto, zuccheri aggiunti e alcol.



3. Limitare l'uso di alcolici e smettere di fumare

"Sappiamo che questi sono fattori di rischio davvero importanti per molte malattie", sottolinea la prof.ssa Tiedeman in merito alla necessità di limitare l'alcol e di smettere di fumare.





Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il consumo di alcol contribuisce a tre milioni di morti all'anno a livello globale, nonché alle disabilità e a problemi di salute per milioni di persone.





I dati dell' Australian Institute of Health and Welfare (AIHW) mostrano che nel 2020 sono stati registrati 1.452 decessi indotti dall'alcol, cui di la maggior parte (73%) erano uomini.





Il governo australiano ha pubblicato delle linee guida sull'alcol ( Australian Alcohol Guidelines ), per ridurre i rischi per la salute derivanti dal consumo di alcolici.





Il Cancer Council ha pubblicato 12 modi per bere meno alcolici , come ad esempio avere dei giorni in cui non si tocca nessuna bevanda alcolica e usare l'acqua per dissetarsi.





Si stima che il fumo uccida quasi 20.500 australiani all'anno (il 13% di tutti i decessi) e che sia stato responsabile dell'8,6% di tutte le malattie in Australia nel 2018.





Il fumo riduce anche l'aspettativa di vita e la qualità della vita di una persona, facendo aumentare il rischio di molte malattie e di morire prematuramente.



4. Sentirsi connessi socialmente

La prof.ssa Tiedeman sottolinea che la solitudine è un "grande problema" nella società e ciò può accadere anche quando una persona è circondata da altri, perché spesso c'è una "mancanza di connessione".





“Quello che conta è sentirsi in contatto con coloro che ci circondano e sentirsi connessi alla società in cui viviamo, in modo da sentire che contiamo qualcosa per le altre persone e in modo da poter dimostrare che ci teniamo a loro", spiega.





Secondo la prof.ssa Tiedeman la connessione può essere raggiunta in diversi modi, tra cui fare del volontariato e l'essere attivi nella comunità.





“[Fare del volontariato] può essere un modo per promuovere la connessione sociale con altre persone che fanno parte di un gruppo e avere una sorta di scopo comune. Anche lo sport può essere buono per questo".





"Se si fa uno sport di squadra, tutti puntano allo stesso risultato e si è connessi in questo modo".





Tuttavia, ad alcune persone piace stare da sole, aggiunge la prof.ssa Tiedeman.





"Anche se [questi individui] stanno da soli, hanno comunque altri modi di connettere con altre persone".





Beyond Blue raccomanda misure per rimanere socialmente connessi anche se soltanto utilizzando tecnologie tra cui Skype, Zoom, FaceTime e delle app come House Party che consentono alle persone di connettersi in gruppo tramite video.





L'organizzazione consiglia inoltre di programmare degli incontri sociali regolari, tra cui un club del libro, serate a quiz, cene di famiglia, feste da ballo o semplicemente chiacchierate serali con gli amici.



5. Chiedi ai tuoi cari, e a te stesso/a, come stai

I lockdown durante la pandemia di COVID-19 sono stati un buon esempio del motivo per cui è necessario prendersi cura di se stessi e delle persone a cui tieni, ha affermato Tiedeman.





“So che, ad esempio, nel mio caso, mi preoccuperei per i miei genitori anziani che sono in isolamento e mi assicurerei che abbiano tutto ciò di cui hanno bisogno".





“Spesso però non ci si rende conto di portarsi dietro molto stress e ansia. È dunque importante fermarsi e chiedersi come si sta, e fare le cose che ci fanno star bene", ha affermato.





Il Black Dog Institute raccomanda una lista di sei aspetti che una persona dovrebbe controllare settimanalmente per monitorare la propria salute mentale, inclusi i sentimenti, lo stato fisico, la qualità del sonno e i pensieri.





I lettori in cerca di supporto possono contattare Lifeline 24 oresu 24, sette giorni a settimana al 13 11 14, o il Suicide Call Back Service al 1300 659 467 e la Kids Helpline al 1800 55 1800 (per i giovani dai 5 ai 25 anni). Maggiori informazioni sono disponibili sui siti internet di Beyond Blue.org.au e lifeline.org.au.





Embrace Multicultural Mental Health sostiene persone con background culturalmente e linguisticamente diversi.





