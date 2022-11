I casi di COVID aumentano in NSW e Victoria, mentre il Queensland dichiara l'inizio della quarta ondata

In evidenza I casi di COVID stanno aumentando rapidamente in Australia

Il livello d'allerta in Queensland sale da verde a giallo

In Queensland viene consigliato di indossare la mascherina

Le persone ad alto rischio possono beneficiare di trattamenti antivirali orali, comprese le persone senza Medicare

I casi di COVID sono in aumento in tutta l'Australia, a causa della trasmissione nella comunità di nuove sottovarianti, ovvero Omicron XBB, BQ1.1 e B2.





In New South Wales sono stati registrati 19.800 nuovi casi questa settimana, con un aumento di quasi il 60% rispetto alla settimana precedente. Di conseguenza, anche i ricoveri in ospedale e in terapia intensiva sono aumentati in modo significativo nello stato.





In Victoria sono stati registrati 16.636 casi negli ultimi sette giorni, con un aumento di circa il 63% rispetto alla settimana precedente, mentre anche il numero di decessi è balzato da 28 a 41 persone questa settimana.





Advertisement

Martedì il Dipartimento della salute e dell'assistenza agli anziani ha dichiarato in un comunicato che ci sono tutte le indicazioni per credere che siamo all'"inizio di una nuova ondata di COVID-19 in Australia".



Giovedì, il Queensland ha alzato il suo livello di allerta da verde a giallo, dichiarando che nello stato è cominciata una quarta ondata di COVID.





Ciò vuol dire che ai resideni del Queensland è consigliato di indossare la mascherina nelle strutture sanitarie, sui mezzi di trasporto pubblici, in luoghi affollati e quando ci si trova in prossimità di persone vulnerabili.





Le persone con i sintomi del COVID sono incoraggiati a sottoporsi a test antigenici rapidi, e se qualcuno in famiglia risulta positivo per COVID-19, si consiglia di fare un RAT ogni due giorni.





In Queensland sono stati registrati 5.828 casi questa settimana, il che è un aumento di quasi il 32% rispetto al periodo precedente.



In vista di quest'impennata dei casi di COVID-19 in Australia, il Chief Medical Officer Paul Kelly ha ricordato agli australiani che possono fare tre cose per proteggersi:



Mantenersi al passo con le dosi di vaccino, comprese la terza e la quarta dose.



Tenere la mascherina a portata di mano nei luoghi pubblici al chiuso o in ambienti affollati.



Restare a casa se si risulta positivi o se non ci si sente bene, fino a quando i sintomi non scompaiono.







Il Dipartimento della salute e dell'assistenza agli anziani ricorda che coloro che sono risultati positivi al COVID-19 e sono considerati alto rischio possono beneficiare di trattamenti antivirali orali. Questo include anche le persone senza Medicare.





I nuovi casi globali settimanali di COVID-19 sono diminuiti del 15% mentre i decessi sono diminuiti del 10% nella settimana terminata il 6 novembre, ha affermato l'Organizzazione mondiale della sanità nel suo ultimo rapporto.





Giappone, Repubblica di Corea, Stati Uniti, Germania e Cina sono i Paesi che hanno riportato i casi di COVID-19 più alti a livello mondiale.





Trovate una clinica per il "Long COVID"



Trovate un centro per il test:



Registrate qui i vostri risultati positivi a un test antigenico rapido:



Prima di andare all'estero, controllate gli ultimi avvisi di viaggio e requisiti.





Guida ai termini medici relativi al COVID-19 nella vostra lingua.





Trovate tutte le informazioni sul COVID-19 nella vostra lingua sull 'SBS Coronavirus portal.





Ascolta SBS Italian ogni giorno, dalle 8am alle 10am.