Capodanno lunare 2023: perché sarà l'anno sia del gatto che del coniglio?

Punti chiave Il colore rosso ed i fuochi d'artificio sono un aspetto comune delle celebrazioni per il Capodanno lunare

Non tutti coloro che festeggiano, però, considerano il rosso come un colore portafortuna e che svolge una funzione protettiva

La comunità vietnamita festeggia l'anno del gatto anziché quello del coniglio

Il capodanno lunare è un'occasione per salutare l'anno vecchio e dare il benvenuto a quello nuovo. Nonostante diverse culture condividano lo stesso giorno per festeggiare il proprio Capodanno, i festeggiamenti possono differire e non di poco.





La tradizione dell'impaurire gli spiriti maligni con uno scoppio

I cinesi fanno largo uso, durante il festival, di addobbi rossi e frasi cerimoniali scritte su un foglio rosso chiamato fai chun (揮春). Preparano inoltre petardi e fuochi d'artificio, si esibiscono in danze del drago e del leone, suonano gong e percussioni per simbolizzare l'allontanamento di spiriti maligni, in particolare la bestia nian .





Secondo la mitologia cinese, nian uscirebbe dal suo nascondiglio all'inizio del nuovo anno, per banchettare a base di animali e persone. Si dice che nian sia particolarmente sensibile ai rumori e al fuoco, ed abbia paura del colore rosso.





In Cina, persone provenenti da diverse regioni festeggiano con cibi diversi. Al nord, le famiglie mangiano dumpling , mentre al sud i cibi preparati sono tortini di riso, dumpling fritti e snack come semi di loto canditi.



Cibi cinesi per festeggiare il capodanno lunare. Credit: Wikimedia/ evelynquek (CC BY 2.0) Tutte le famiglie cinesi, però, mostrano la loro riconoscenza per le benedizioni ricevute nell'anno che sta per terminare. Questo sentimento è simbolizzato da cibi come pollo, pesce e carne al sud, e da dumpling e hot pot al nord.





Sempre le zuppe hot pot , assieme allo stufato di anatra e zenzero, e ad una zuppa di pollo cotto nel vino, sono piatti tradizionali per le famiglie di Taiwan, assieme ad altri riti ed altre tradizioni.





Durante i festeggiamenti, i cinesi indossano abiti rossi o di colori comunque sgargianti, sempre in riferimento al mito del nian . Alcuni addirittura indossano soltanto abiti nuovi, simbolo di un nuovo inizio.



Non tutto è rosso

I festeggiamenti dei coreani per il capodanno lunare si possono far risalire al settimo secolo, all'interno dei volumi cinesi "Libro di Sui" e "Il vecchio libro di Tang".





Per quanto riguarda fonti coreane, i primi festeggiamenti del capodanno lunare descritti in un libro risalgono al tredicesimo secolo, nel volume "Memorabilia dei tre regni", tempo nel quale il festival era considerato come una delle nove principali celebrazioni dell'anno coreano.





A differenza di altri gruppi etnici, il colore rosso non ha lo stesso significato per la tradizione coreana, e non scaccia gli spiriti maligni né porta fortuna. Per questo motivo, i coreani indossano abiti di qualsiasi colore per l'occasione.



Bambini che indossano l'Hanbok, il tradizionale abito coreano. Source: Pixabay Il primo giorno del nuovo anno, Seollal (설날), le persone hanno l'obbligo di parlare e agire con saggezza, e di indossare l'abito tradizionale coreano Hanbok (한복), per evitare la cattiva sorte.





Allo stesso tempo, è pratica comune quella di visitare la sala degli antenati o l'altare presente in ogni casa per venerare gli antenati, rituale questo inquadrato in un rigido cerimoniale.





Per l'occasione, i coreani adottano una forma di inchino speciale, chiamato Sebae (세배). I più giovani rendono omaggio agli anziani della famiglia, a partire dai meno giovani, augurandogli un anno pieno di fortuna e prosperità.





In cambio, i più giovani ricevono dei soldi in una busta, che per il motivo spiegato precedentemente può essere di qualsiasi colore e non necessariamente rossa.



Coreani che rendono omaggio agli avi durante i festeggiamenti per l'anno lunare. Credit: Wikimedia/ Korea.net / Korean Culture and Information Service (Jeon Han) (CC BY 2.0) Tteokguk (떡국), una zuppa di tortino di riso, è un piatto tradizionale mangiato durante questo evento. Le fette di tortino di riso stanno a simboleggiare la buona salute e la prosperità.



Tteokguk (떡국), or sliced rice cake soup, is a traditional, Korean dish eaten during Lunar New Year celebrations. Credit: Flickr/ Korea.net / Korean Culture and Information Service (Jeon Han) (CC BY-NC-SA 2.0) Oltre al Tteokguk , i coreani deliziano il loro palato con lo yakgwa (약과), un dolce a base di miele, vino di riso, olio di sesamo e succo di zenzero, e con il gangjeong (강정), un altro dolce tradizionale fatto con la farina riso glutinoso e miele.





Come per altre famiglie di altre culture, anche quelle coreane si riuniscono attorno alla tavola per festeggiare l'anno nuovo. Altri piatti sono ad esempio l' ogok-bap (오곡밥), un piatto composto di cinque cereali diversi tra cui sorgo e miglio, il tteok (떡), tortino di riso coreano, ed i mandu (만두), ravioli coreani.



Il 2023 sarà l'anno del coniglio o del gatto?

Secondo i 12 segni dello zodiaco vietnamita, il 2023 sarà l'anno del gatto, anziché del coniglio. Il primo giorno del nuovo anno lunare si chiama Tết Nguyên Đán .





La leggenda cinese narra che tutti gli animali furono invitati a competere nell'attraversamento di un fiume per determinare l'ordine dei segni zodiacali. Il topo ingannò il gatto, il quale non riuscì a raggiungere il traguardo.





Invece, la leggenda vietnamita è un po' diversa. Mentre il gatto fu comunque ingannato, riuscì ad attraversare il fiume, rimpiazzando il coniglio tra i 12 animali presenti nello zodiaco.





La vera ragione di questa discordanza è ormai impossibile da verificare. C'è per esempio chi sostiene che quando lo zodiaco cinese venne introdotto in Vietnam, si creò un po' di confusione perchè la pronuncia della parola "coniglio" in vietnamita è molto simile a "gatto", ragion per cui fu il gatto e non il coniglio il dodicesimo segno.





Altri sostengono che, a causa del clima più caldo in Vietnam, i topi fossero un problema serio per i contadini. Dal momento che i gatti sono i nemici per antonomasia dei roditori, i contadini vietnamiti credevano che i felini potessero portare raccolti prosperosi e buon meteo, e quindi sostituirono il coniglio con il gatto nello Zodiaco.





Così come i cinesi ed i coreani, anche i vietnamiti offrono dei doni votivi agli avi durante i festeggiamenti del Capodanno lunare, in particolare con il "vassoio dei cinque frutti" ( Mâm ngũ quả ). Normalmente, in questo vassoio ci sono mela, cannella, fico, cocco, baniano e mango, che rappresentano proesperità e fortuna infinita.



Mâm ngũ quả, il "vassoio dei cinque frutti". Credit: Wikimedia/ Tran Trong Nhan (Public Domain) Dopo aver offerto questo piatto votivo agli avi, i vietnamiti, sulla via di ritorno alle proprie case, raccolgono un ramo con foglie verdi, che rappresenta la benedizione offerta dalle divinità del cielo e della Terra. Una volta a casa, il ramo verrà posizionato su degli altari, e lasciato lì fino a che lo foglie non saranno appassite. QUesto rito si chiama Hái lộc .





Durante la sera, invece, le famiglie si riuniscono per cena.





Nel primo giorno del nuovo anno, tutte le famiglie offrono cibi per rendere omaggio ai propri antenati, ma anche per venerare gli dèi della Terra, della Cucina, ed i patriarchi di tutte le arti. I cibi consistono in ravioli di riso, pesce arrosto, ravioli di carne, arrosti di carne, scalogni sottaceto, manzo ed altre delizie.





Al termine della cerimonia, i più giovani della famiglia rendono omaggio agli anziani, i quali contraccambiano offrendo loro "soldi fortunati" contenuti in buste rosse.





Un piatto tradizionale vietnamita per il capodanno lunare è il bánh chưng , un dolce di riso quadrato avvolto in foglie di banana, normalmente ripieno di carne di maiale e fagioli verdi.



Il Bánh chưng, un dolce di riso tradizionale vietnamita. Credit: Wikimedia/ Viethavvh (CC BY-SA 3.0) Nel quindicesimo giorno del primo mese lunare, i vietnamiti ed i cinesi festeggiano il Festival della Lanterna, godendosi la luna piena e risolvendo enigmi inscritti sulle lanterne.





