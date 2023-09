Referendum sulla Voce, come si vota? Ecco quali sono le regole

KEY POINTS La Commissione elettorale australiana ha respinto le accuse della Coalizione sul voto sulla Voce

ll leader dell'opposizione Peter Dutton sostiene che le regole dell'AEC siano progettate per "distorcere" il voto verso il Sì.

Un segno di spunta può contare come un voto Sì, ma una croce non sarà considerata valida.

La Commissione elettorale australiana ha respinto categoricamente le affermazioni secondo cui le regole relative al voto sulla Voce in Parlamento potrebbero distorcere il risultato.





Le leggi secondo cui un segno di spunta conterà come un voto Sì, ma una croce non conterà affatto, hanno suscitato rabbia tra la Coalizione e alcuni mass media conservatori, che sostengono che questo darebbe al campo del Sì un vantaggio ingiusto.





Il leader dell'opposizione Peter Dutton ha richiesto che le croci contino come un voto "No", visto che i segni di spunta conteranno come un voto Sì, e ha dichiarato di essere felice di sostenere l'introduzione di una nuova legge che lo possa rendere possibile.



Peter Dutton claims the rules are unfair. Source: AAP / Darren England "Mi sembra che stiano cogliendo l'occasione per distorcere il voto a favore del Sì, mentre gli australiani vogliono solo elezioni giuste e non ambigue", ha dichiarato Dutton giovedì alla radio 2GB.





Ma l’AEC ha respinto le accuse al mittente e il campo del Sì le ha denunciate come un tentativo di minare la fiducia nelle elezioni australiane.





Ecco cosa c'è da sapere su come votare.



È obbligatorio votare al referendum?

Tutti i cittadini australiani aventi diritto al voto di età pari o superiore a 18 anni devono essere iscritti alle liste elettorali per poter votare. Votare è obbligatorio, proprio come nelle elezioni federali.





Questo non è il caso dei plebisciti — come la questione sulla legalizzazione del matrimonio tra persone dello stesso sesso del 2017 — in cui votare non è obbligatorio visto che i risultati non comportano nessuna modifica alla Costituzione.



Come si vota?

Per gli elettori, il giorno del referendum sarà simile ad un’elezione federale, dove si vota ad un seggio elettorale.





La scheda elettorale sarà però molto diversa: conterrà un'unica casella da compilare con una domanda a cui rispondere sì/no.



The Voice referendum ballot will come with clear instructions to write "Yes" or "No". Vi saranno delle istruzioni molto chiare: "Scrivi 'Sì' o "No" per intero, in inglese, nella casella".





Seguire le istruzioni rende il voto "formale" e questo è l'unico modo per garantire che il voto sarà conteggiato.





Il portavoce dell'Australian Electoral Commission (AEC) Evan Ekin-Smyth è sicuro che gli elettori non avranno dubbi su cosa fare il giorno del referendum.





"Le istruzioni sono davvero chiare", Evan Ekin-Smyth ha ribadito a SBS News.





"Le istruzioni saranno sulla scheda elettorale in un paio di punti diversi e sul poster nel seggio elettorale; i funzionari elettorali lo comunicheranno mentre consegnano la scheda elettorale e sono anche scritte nelle guide che sono state distribuite alle abitazioni di tutta l'Australia in concomitanza con la nostra pubblicità".





"Potrei andare avanti all'infinito", ha aggiunto Evan Ekin-Smyth.



In che circostanze il voto non sarà considerato valido?

Non seguire le istruzioni rende il tuo voto “informale” e ciò vuol dire che il voto rischierà di venire considerato nullo. Il capo dell'AEC Tom Rogers ha dichiarato che i segni di spunta potrebbero essere conteggiati come un voto Sì, mentre le croci saranno considerate non valide.





Queste leggi non sono stabilite dall'AEC e sono in vigore da decenni, senza che avessero causato grandi controversie.



The referendum ballots will be quite different to those used at a federal election. Source: Getty / Saeed Khan Secondo Ekin-Smyth è importante sottolineare che si sta parlando di numeri molto piccoli.





All'ultimo referendum più del 99 per cento degli elettori ha compilato correttamente la propria scheda.





"Molte [delle schede elettorali informali, ovvero lo 0,86%] non erano in alcun modo collegate a segni di spunta o croci", ha affermato Ekin-Smyth.





Per giudicare se i voti sono validi o meno l'AEC considera la chiarezza d'intento, avvalendosi inoltre di consulenza legale.





Secondo le leggi in vigore, le schede elettorali informali non dovrebbero essere eliminate ove possibile, ma deve essere chiaro per cosa la persona stava cercando di votare.





Ciò significa che una semplice "Y" verrà probabilmente conteggiata come un voto Sì, mentre una "N" verrà probabilmente conteggiata come un No.



Ma per quanto riguarda le croci, le cose sono un po’ più ambigue. Questo perché le persone spesso usano croci su altri moduli — compresi quelli doganali e quelli del censimento dell'Australian Bureau of Statistics — per indicare "sì".





"Il chiaro parere legale che ci è stato dato è che un segno di spunta è comunemente accettato in tutta l'Australia come indicazione affermativa, mentre una croce viene utilizzata in tutta l'Australia in una varietà di forme", ha affermato Ekin-Smyth.





"A volte si fa una croce per indicare una risposta affermativa, ma in molti casi, si fa una croce per dare una risposta negativa. Quindi non è chiarissimo."





La vice leader della Coalizione Sussan Ley ha dichiarato che il significato di una croce è “semplice” e ha avvertito che le norme attuali potrebbero avere un impatto soprattutto sulle comunità di immigrati.





"Di questi tempi abbiamo molti più australiani che non parlano inglese, e vogliamo che tutti votino a questo referendum", ha affermato Ley.





Ma il campo del Sì si è chiesto perché la Coalizione non abbia sollevato la questione quando il Parlamento ha approvato le leggi che modernizzano le regole del referendum all’inizio di quest’anno.



Wayne Swan says he's disgusted by the claims. Source: AAP Il presidente del partito laburista Wayne Swan ha dichiarato venerdì al Today Show di essere "disgustato" dal fatto che il campo del No diffonda disinformazione — come ha detto Swan, "completa spazzatura".





"Questo è semplicemente il caso del No che usa il sistema elettorale per cercare di screditare la Voce," ha detto.





"E così facendo, stanno facendo quello che stanno facendo molti altri partiti di destra in tutto il mondo: screditare gli accordi elettorali di base. È spaventoso", ha aggiunto.



