“Abbiamo fatto del nostro meglio per tenere la comunità italiana unita e in armonia”

"La mia famiglia era numerosa, composta da mio padre, mia madre e 10 figli: 8 maschi e 2 femmine. I miei genitori possedevano un terreno di dieci ettari nel quale gli animali e la frutta non mancavano, ma la vita era dura e le prospettive erano poche. Per cui nel 1955, poco più che diciottenne, decisi di emigrare Australia", ricorda Luigi Volpato.





Due dei suoi fratelli si erano trasferiti Down Under qualche anno prima e lo avevano invitato a raggiungerli, sostenendo che in Australia ci fosse molto lavoro. "Viceversa in Italia ce n'era poco", ricorda il signor Volpato. Imbarcato a Genova, Luigi ha affrontato il viaggio di 31 giorni via nave assieme ad un altro fratello, Sergio.



Clicca il tasto 'play' in alto per ascoltare la prima parte della storia della vita di Luigi Volpato

La nave Neptunia che ha portato in Australia Luigi Volpato "A chi mi chiedeva perché tentassi il salto dall'altra parte del mondo, rispondevo che volevo provare a vedere se in Australia si stava effettivamente meglio".





"Sbarcammo sotto il ponte di Sydney e all'arrivo mi emozionai; per fortuna gli australiani mi aiutarono a muovere i primi passi in questa società nella quale non parlavo neanche la lingua".



Appena arrivato in Australia per due anni tagliai la canna da zucchero in Queensland Luigi Volpato

"Appena arrivato mi trasferii a Babinda, nel nord Queensland, dove per quasi due anni tagliai la canna da zucchero. Quindi mi spostai in NSW assieme a mio fratello per raccogliere la frutta. Per spostarci da Cairns a Griffith ci vollero 4 giorni di treno".





"In quei tempi si faticava molto, avevamo solo mezza giornata libera la domenica pomeriggio, ma la paga (in sterline) era buona"", ricorda Luigi.



Potrebbe interessaerti anche - La prima parte della storia della vita di Luigi Volpato Dal Veneto a Sydney, la storia dei sei fratelli Volpato SBS Italian 14/10/2023 13:57 Play

Per qualche tempo, Luigi non abbandonò l'idea di tornare in Italia, ma poi col passare del tempo ben 6 dei suoi 10 fratelli si trasferirono agli antipodi e tutti insieme si costruirono una vita all'estero, riuscendo anche ad inviare piccole somme di denaro ai loro genitori, rimasti viceversa a Fossalta di Piave, in provincia di Venezia.





Lugi Volpato, che è andato in pensione a 72 anni, è stato impiegato per 36 anni per un'azienda che lavorava il ferro a Sydney. "I titolari erano talmente contenti di me e dei miei connazionali che ogni volta che venivano italiani mi chiedevano di portarli".



Luigi Volpato Dopo aver perso la prima moglie, scomparsa nel 1987, 33 anni fa Luigi si è sposato in seconde nozze con Luciana.





Anche lei, come lui, aveva già due figli; oggi i componenti dei due nuclei si sono fusi in un'unica famiglia. Luigi e Luciana sono diventati bisnonni e si vedono frequentemente nei fine settimana con figli, nipoti e bisnipoti.



Alle nostre feste c'è tanta brava gente Luigi Volpato, ex presidente dell'associazione trevisani di Sydney

Un'altra famiglia acquisita è quella dei suoi conterranei: negli anni 70 Luigi Volpato divenne il presidente dell'associazione Trevisani nel Mondo di Sydney: "Inizialmente ci riunivamo nei parchi, poi abbiamo cominciato ad appoggiarci al club Marconi", ricorda.





"Ancora oggi ci riuniamo, ma nell'associazione sono entrati anche italiani di altra provenienza geografica: calabresi, abruzzesi, siciliani. Alle nostre feste c'è tanta brava gente". Ancora oggi i membri sono 270, dei quali il 75% trevisani.



Ascolta SBS Italian tutti i giorni, dalle 8am alle 10am.