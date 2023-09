Analisi: "un budget per accontentare un po' tutti, ma le disuguaglianze peggioreranno"

Una delle misure principali della manovra finanziaria 2023 presentata dal Ministro del Tesoro Jim Chalmers è stata quella rivolta alle categorie più deboli, con 15 miliardi stanziati.





Dal prossimo 20 settembre i sussidi di Jobseeker, Youth Allowance, Austudy, ABSTUDY, per i giovani disabili e le pensioni di invalidità, saranno aumentati di 20 dollari la settimana.





In più i sussidi quindicinali per i genitori che ricevono assistenza economica dal governo e per quelli single aumenterà di quasi 180 dollari e l'età dei figli che ne avranno diritto sarà elevata a 14 anni.





Ma Kristin O’Connell dell' Anti-poverty Centre ha duramente attaccato il governo per l'inadeguatezza, a suo dire, degli aumenti.





"Le scarse modifiche apportate stasera [8 maggio] al bilancio ai pagamenti del welfare mettono in luce il fatto che il governo sa che il sistema di welfare è profondamente inadeguato, ma che non è assolutamente disposto a fare ciò che è necessario per far uscire due milioni e mezzo di persone dalla povertà", ha dichiarato O’Connell.



Secondo il professor Tani, O’Connell in parte ha ragione.





"In un budget il governo si trova ad usare o i soldi che si ritrova per affrontare pochi ma seri problemi — quindi ha delle priorità — oppure lo sbriciola in tanti pezzettini per cercare di accontentare tutti e generalmente questo succede prima di un’elezione", ha commentato Tani.





"In questo caso il governo ha deciso di sbriciolare il proprio budget cercando di accontentare un po' tutti, e non ha invece di deciso di puntare l’occhio e le proprie forze su problemi seri, per cui tutti quanti saremo un pochino più contenti però le disuguaglianze continueranno e probabilmente peggioreranno in Australia, e i veri problemi non vengono affrontati", ha dichiarato.





Il budget è per la prima volta da 15 anni a questa parte in surplus, passando da -36 miliardi a +4 miliardi di dollari.





Il governo ha anche aumentato l'accesso al cosidetto bulk billing per gli appuntamenti con i medici di base, per contrastare l'aumento delle spese personali durante le visite con tre miliardi e mezzo.





Secondo le proiezioni, 11,6 milioni di australiani potranno accedere al bulk billing .



