Arte, diritti e cinema delle First Nations questa settimana in TV su SBS

Venerdì alle 17.50 su SBS World Movies – The Producers



Max Bialystock è un produttore teatrale in crisi che, per raccogliere fondi, seduce ricche donne anziane. Assieme al suo contabile Bialystock progetta un piano per fare un sacco di soldi, che, per funzionare, necessita di un fiasco totale assicurato. Ecco quindi l’idea di realizzare un musical che racconta le gesta di Adolf Hitler. Un film esilarante diretto da Mel Brooks con Zero Mostel, Gene Wilder e Estelle Winwood.





Sabato alle 18.30 su SBS Food – Luca’s Key Ingredient



In questo episodio, lo chef Luca Ciano si concentra sugli affettati - bresaola, mortadella e speck - e mostra come utilizzarli per realizzare tre piatti eleganti e di sicuro effetto.





Sabato alle 20.30 su SBS World Movies – Snatch



Una lotta forsennata alla ricerca in un diamante perduto di inestimabile valore coinvolge organizzatori di incontri di pugilato senza scrupoli, allibratori violenti, rapinatori dilettanti e gioiellieri che si definiscono ebrei: questa è la storia raccontata dal film di Guy Ritchie con un cast che include Brad Pitt, Jason Statham, Benicio Del Toro e Stephen Graham.





Domenica alle 20.30 su SBS e NITV – You Can Go Now



Il documentario esamina la vita dell’artista aborigeno Richard Bell, soffermandosi sulla sua giovinezza, le sue sfide al mondo dell’arte e il suo rapporto con l’attivismo per i diritti delle First Nations in Australia.





Lunedì alle 20.00 su SBS Food – Gino's Italian Express



Gino D’Acampo visita le Cinque Terre, dove incontra dei produttori vitivinicoli che si prendono cura delle loro vigne sui ripidi terrazzamenti che caratterizzano le montagne di quella zona. Successivamente Gino prepara uno dei piatti italiani più classici, il tiramisù, ma con un tocco originale.





Lunedì alle 21.00 su SBS World Movies – After The Apology



Questo documentario si interroga sui motivi che hanno portato ad un aumento della rimozione dei bambini dalle famiglie aborigene dopo il 2008, quando il primo ministro Kevin Rudd chiese scusa alle “Stolen Generations”.





Martedì alle 22.00 su NITV – Samson And Delilah



Il mondo di Samson e Delilah è piccolo: una comunità aborigena isolata nel deserto dell’Australia centrale. Assieme voltano le spalle a quel mondo per intraprendere un viaggio che li porterà a scoprire come la vita non sia sempre giusta. Ma l’amore non giudica. Questo film era stato il debutto alla regia di Warwick Thornton nel 2009 si aggiudicò moltissimi premi, tra cui la Caméra D’Or al Festival di Cannes.





Mercoledì alle 21.30 su SBS World Movies – Baby Done



"Baby Done" è una commedia neozelandese del 2020 che vede come protagonisti Rose Matafeo e Matthew Lewis nei panni di Zoe e Tim, una giovane coppia che scopre di essere in attesa del loro primo figlio. Mentre Tim accetta con entusiasmo di diventare padre, Zoe entra nel panico e crede che la sua vita non sarà più sua, e per questo vuole realizzare tutti i suoi sogni prima dell’arrivo del bimbo.





