Australia, il giorno di lutto per la Regina potrebbe costare caro

Il Primo Ministro Anthony Albanese ha annunciato che giovedì 22 settembre l'Australia osserverà un giorno di lutto per rendere omaggio alla regina Elisabetta.





"Per 70 anni è stata il nostro Capo di Stato e la public holiday rappresenterà un momento storico di unità nazionale", ha detto Albanese, specificando che la ricorrenza non verrà celebrata anche negli anni a venire.



Inizia il regno di Carlo III anche in Australia. Il primo ministro Anthony Albanese ha istituito una 'public holiday' in memoria di Elisabetta II per il prossimo 22 settembre.

La decisione ha acceso un dibattito nella società civile, in particolare in alcune categorie e in alcuni settori produttivi che si sentono penalizzati dall'istituzione della public holiday.





Le attività economiche, infatti, si dovranno adeguare applicando le indennità di turno e rispettando tutte le regole in vigore in occasione delle feste, con inevitabili ripercussioni sulle tasche di molti imprenditori d'Australia, soprattutto a Melbourne.



Giovedì 22 settembre è il giorno meno indicato per istituire una public holiday Bruce Keebaugh, imprenditore di Melbourne

Il giorno seguente, il 23 settembre, è prevista infatti nel Victoria un'altra public holiday in occasione della Grand Final del campionato di AFL. La concomitanza delle due ricorrenze ha portato imprenditori ed analisti ad far suonare un campanello d'allarme.





Secondo l'economista Stephen Koukoulas, il giorno di lutto per la regina costerà all'economia australiana 1 miliardo e mezzo di dollari. Una stima che non comprende le indennità di servizio che saranno a carico dei datori di lavoro.



Per Alexi Boyd, CEO del Council of Small Business Organisations Australia, il giorno di festa nazionale produrrà benefici economici in qualche zona e in qualche settore produttivo del Paese, ma l'impatto sarà negativo nei settori nei quali i clienti devono fissare appuntamenti, come per esempio presso i parrucchieri o i saloni di bellezza.





Per l'Australian Retailers Association, i governi locali dovrebbero affrontare la questione in maniera unitaria, seguendo possibilmente le linee guida dettate dal governo federale, perché proprio la forbice tra i vari Stati e territori potrebbe produrre dei costi insostenibili per il sistema-Paese.



Source: AAP