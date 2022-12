Calamari ripieni al forno, una ricetta per il cenone di Capodanno

Quale caratteristica deve avere il menù di Capodanno?





Che vi appassionino piatti esotici o tradizionali, l'importante per lo chef Stefano Barillà è che si tratti di pietanze di veloce esecuzione, per potersi dedicare a intrattenere i propri ospiti e non "a trascorrere la serata a fare i DJ ai fornelli", come scherza ai microfoni di SBS Italian.



Lo chef di SHOP 225 a Melbourne propone per il cenone di Capodanno un piatto semplice e veloce con un tocco piccante: i calamari ripieni al forno con il tipico insaccato calabrese, la 'nduja.



Ingredienti

1 calamaro a persona (se abbastanza grande)

Per il ripieno: 1 patata lessa schiacciata

80gr 'nduja

50 gr di pan grattato

tentacoli insaporiti e lasciati freddare

aglio e prezzemolo

Sale qb

Procedimento

Scelti i calamari, puliteli, se non lo sono già, e metteteli da parte.





Nel cappuccio del calamaro metterete il ripieno, mentre con i tentacoli fate un trito al coltello da aggiungere al soffritto di aglio, prezzemolo, sfumando con il vino bianco.





Per il ripieno, mettete insieme aglio, prezzemolo che avete soffritto, una patata bollita per calamaro, 'nduja (se vi piace il piccante). Potete regolarne la consistenza, se è troppo liquido aggiungete del pan grattato. Fate raffreddare il ripieno.





Inserite il ripieno nel calamaro, riempiendolo per tre quarti, e usate uno stuzzicadente per chiuderli. Disponete i calamari nella teglia foderata da carta da forno, mettendoli uno accanto all'altro - meglio non sovrapposti per non rovinarne la cottura.





Aggiungete un dito di vino bianco, oppure salsa di pomodoro semplice, o anche entrambe le cose.





Mettete in forno caldo a 180° per 20' (controllate la cottura, che varia a seconda della dimensione del calamaro) oppure in padella.





Impiattate aggiungendo un po' di sughetto e accompagnate i calamari con un buon vino bianco secco del Sud, ad esempio un Fiano.





Buon appetito e buon anno!



