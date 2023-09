Carlos Bárcenas, il tenore biologo marino

"L'università richiedeva di studiare una materia che fosse diversa dal mio corso di laurea, e ho scelto la musica entrando a fare parte del coro", racconta Bárcenas ai nostri microfoni.





"MI sono innamorato della musica e non l'ho più abbandonata".





Il suo cammino per arrivare a diventare un tenore alla Victorian Opera non è stato facile. Dopo gli studi con Gustavo Marquez, agli inizi del '2000 ha deciso di trasferirsi in Australia come scienziato ma con idee diverse in mente. Nel 2011 si è iscritto alla facoltà di musica dell'Università di Melbourne studiando con Anna Connolly e Stephen Grant. Presa la laurea, nella stessa università ha anche conseguito il Master in musica.





La svolta è venuta dopo aver vinto la borsa di studio Keith Chapman che gli ha spalancato le porte al programma per giovani cantanti lirici della Victorian Opera permettendogli di cantare accanto ad alcune delle grandi stelle della lirica come Jessica Pratt e Dame Kiri Te Kanawa (che lo voluto al suo fianco in un suo concerto dopo ascoltato in una masterclass che stava dando a giovani studenti lirici). Il soprano Jessica Pratt e il tenore Carlo Bàrcenas durante un concerto della "Sonnambula" di Bellini nel 2017 a Melbourne. Source: Photo by Charlie Kinross I primi 15 anni della Victorian Opera





La Victorian Opera (V.O.) è stata fondata nell'ottobre del 2005 e il suoi primi 15 anni di vita sono stati costellati di enormi successi e di un seguito eccezionale di pubblico. Lo scorso anno (2019) è diventata una Australian Major Performing Arts Company al pari di Opera Australia, Western Australia Opera, S.A. Opera and Opera QLD, mettendo in scena rappresentazioni liriche anche in Tasmania.





La V.O. si distingue per allestire in anteprima non meno di un'opera di compositori australiani l'anno. Dalla sua fondazione ha presentato 32 nuove commissioni in aggiunta al programma regolare che include le opere più famose con cast di assoluto livello internazionale.





Particolare è stata negli anni l'esperienza della regina del bel canto Jessica Pratt che la Victorian Opera invita regolarmente nel suo programma annuale, ma che, sorprendentemente, solo lo scorso anno ha debuttato a Sydney per Opera Australia in una memorabile Lucia di Lammermoor di Donizetti cha la Pratt aveva cantato più volte a Melbourne.





Queste iniziative hanno fatto della Victorian Opera un ente lirico di statura mondiale e permesso al Victoria (ultimo tra gli stati australiani) ad avere finalmente il suo grande ente lirico.

IL mezzo-soprano Daniela Barcellona, il soprano Jessica Pratt e il tenore Carlos Bàrcenas in concerto a Melbourne nel 2019. Source: Photo by Charlie kinross.





