Classici, film insoliti, serie di culto: cosa non perdere in TV su SBS nei prossimi sette giorni

Venerdì alle 15.35 su SBS World Movies – Monsieur Verdoux



Verdoux perde il suo lavoro in banca durante la Grande Depressione e studia così un piano per sposare donne anziane e poi ucciderle. Fatto questo, torna a casa come qualsiasi altra persona al termine della giornata lavorativa. Per la prima volta Charlie Chaplin abbandona il look del Vagabondo in un film alla cui ideazione ha partecipato anche Orson Welles.





Martedì alle 12.00 su SBS World Movies – The Translators



Nove traduttori, assunti per lavorare sul capitolo conclusivo di una trilogia che ha avuto enorme successo in tutto il mondo, vengono confinati in un bunker di lusso. Quando le prime dieci pagine del manoscritto vengono pubblicate online, con una richiesta di riscatto, il lavoro dei loro sogni diventa un incubo. Tra i traduttori, anche un italiano, interpretato da Riccardo Scamarcio.





Martedì alle 21.30 su SBS World Movies – Petrol



Il film racconta la storia dell’amicizia tra uno studente di cinema idealista ed un’artista misteriosa, alla scoperta del mondo e di se stesse in un legame unico e a volte problematico. La storia è ambientata a Melbourne ed è l’opera seconda della regista australiana nata in Russia Alena Lodkina.





Mercoledì alle 12.15 su SBS Viceland – Land Of The Giants: Titans Of Tech



La serie documentaria indaga lo sviluppo dei giganti tecnologici Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Google. In questo primo episodio, si parte con il colosso creato dal nulla da Mark Zuckerberg.





Mercoledì alle 21.25 su SBS Viceland – Sold Out: Ticket Resale Racket



Taylor Swift, Bruce Springsteen, Harry Styles: ogni volta che un grande artista annuncia un tour è quasi impossibile comprare un biglietto. Il documentario si spinge nel dietro le quinte e mostra come un ristretto gruppo di persone si assicuri i migliori biglietti per poi rivenderli ricavandone un enorme profitto.





Giovedì alle 20.30 su SBS – Stanley Tucci: Searching For Italy



Prosegue il viaggio dell’attore italoamericano alla scoperta delle sue origini, con tappa oggi a Milano. Nei pressi del suo Duomo, Tucci incontra il giornalista Beppe Severgnini per poi far visita al ristorante Ratanà. Lì lo chef Cesare Battisti gli mostra come preparare un piatto tutto milanese, la cotoletta.





Giovedì alle 21.30 su SBS – Kin



Secondo episodio della serie irlandese del 2021 che racconta le lotte tra due gang rivali di Dublino, i Kinsella e i Cunningham.





Solo online su SBS On Demand: The X Files



Per chi ha vissuto gli anni Novanta, Fox Mulder e Dana Scully non hanno bisogno di presentazioni. Per gli altri, The X Files è una delle serie fantascientifiche più longeve, premiata con 16 Emmy, con 218 episodi dal 1993 al 2018. Tutte e 11 le stagioni sono visibili gratuitamente su SBS On Demand. La verità è là fuori.





