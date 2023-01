Come nuotare in modo sicuro sulle spiagge australiane

Highlights Le correnti di risacca sono il pericolo numero uno sulle spiagge australiane

Il posto più sicuro per nuotare è una spiaggia sorvegliata, tra le bandiere rosse e gialle

L'Australia ha alcune delle strategie di mitigazione del pericolo degli squali più efficaci al mondo

Vi sono vari strumenti per scoprire se c'è uno squalo vicino alla spiaggia

Lo scorso anno Surf Life Saving Australia (SLSA) ha effettuato 10.000 soccorsi, molti dei quali erano dovuti a pericolose correnti oceaniche.





"Le correnti di risacca ( rips ) sono il pericolo numero uno sulle nostre spiagge e causano in media quasi un quarto di tutte le morti per annegamento in Australia", ha dichiarato Shane Daw, direttore generale della sicurezza costiera presso SLSA.



L'anno scorso abbiamo avuto 141 decessi per annegamento in mare, e circa 36 di questi erano dovuti alle correnti di risacca. Shane Daw, direttore generale della sicurezza costiera presso SLSA

water at Bondi Beach Sydney Australia looking dramatic at low tide with water swirling as swimmers and surfers enjoy summer day weather Source: Moment RF / Brendan Maher/Getty Images

Perché le correnti di risacca sono pericolose?

Le correnti di risacca sono potenti canali d'acqua che si muovono nella direzione opposta alle onde, ed hanno la capacità di trasportare veocemente una persona lontano dalla spiaggia verso il mare aperto.





Tuttavia sono difficili da individuare.





Quando si vede l'acqua senza spuma bianca si potrebbe presumere che sia il posto più sicuro dove nuotare, ma probabilmente quella è una corrente di risacca.





"Abbiamo un modo di dire: il bianco va bene — quindi quando si vedono delle onde creare spuma bianca — mentre il verde va male, perché l'acqua verde generalmente è più profonda e si muove nella direzione opposta", ha spiegato Daw.



Si consiglia di nuotare dove è sicuro, ma se si viene risucchiati da una corrente di risacca, si consiglia di:



Mantenere la calma e conservare le energie

Alzare il braccio e chiamare aiuto

Cercare di stare a galla e lasciarsi trasportare dalla corrente: potrebbe portarvi su un banco di sabbia poco profondo

Nuotare parallelamente alla spiaggia o verso le onde che si infrangono per uscire dalla corrente di risacca

Si consiglia di nuotare tra le bandiere rosse e gialle

Tragicamente il 76% delle morti per annegamento lo scorso anno si è verificato a un chilometro da un servizio di salvataggio.





Si consiglia di tenere conto delle proprie abilità e, ove possibile, di nuotare in una spiaggia sorvegliata tra le bandiere rosse e gialle. Le bandiere indicano che vi è un'area sicura sorvegliata da bagnini.



རྟགས་སེར་པོ་དང་དམར་པོའི་ནང་ཚུད་དུ་ཆུ་ལ་རྐྱལ་དགོས། Credit: Lee Hulsman/Getty Images Si consiglia inoltre di nuotare o fare surf sempre con almeno un'altra persona.





È possibile trovare la lista di tutte le spiagge sorvegliate da bagnini sul sito della SLSA.





Vi sono anche indicazioni in 100 lingue su come entrare in acqua in modo sicuro.



C'è davvero il rischio di venire attaccati da uno squalo sulle spiagge australiane?

Gli attacchi da parte di squali sono eventi rari e sporadici. Detto questo, l'Australia registra il secondo numero più alto di attacchi di squalo al mondo dopo gli Stati Uniti, con una media di 22 attacchi all'anno nell'ultimo decennio.





"Fortunatamente tra tutti questi attacchi c'è solo un decesso all'anno in media", ha dichiarato la dott.ssa Phoebe Meagher, responsabile della conservazione della fauna selvatica presso la Taronga Conservation Society.





La dott.essa Meagher è responsabile dell' Australian Shark Incident Database , che ha registrato le interazioni tra persone e squali dal 1800.



Fin cutting ocean surface with surfers in background at sunrise Source: iStockphoto / Philip Thurston/Getty Images/iStockphoto "Non credo che abbiano la capacità cognitiva di discriminare tra diversi mammiferi", ha dichiarato la dott. Meagher.





"Dal punto di vista dello squalo non importa che sia un essere umano, una foca o una tartaruga".





Pochissime delle 400 specie di squali che si trovano in Australia sono pericolose per l'uomo.



Gli squali non trovano gli umani particolarmente appetitosi e sono fondamentalmente opportunisti. Phoebe Meagher, responsabile dell'Australian Shark Incident Database

Tre specie destano preoccupazione in NSW, in WA e in Queensland: lo squalo bianco, lo squalo tigre e lo squalo toro.





Queste tre specie hanno comportamenti difficili da prevedere e possono attaccare e causare la morte.





"Per certi versi sono come adolescenti", ha dichiarato Marcel Green, leader dei programmi sugli squali presso il dipartimento delle industrie primarie del NSW.





“Ognuno di loro si comporta in modo diverso. Ma abbiamo dei cosiddetti modelli di movimento generalizzati. Ad esempio, gli squali tigri e gli squali toro sono attivi all'alba e al tramonto, quindi nuotare in questi orari comporta un rischio maggiore.





"Altre specie attaccano occasionalmente, specialmente se provocate. Potreste accidentalmente calpestare un " wobbegong " (i cosiddetti carpet sharks ) che giace sul fondo del mare, ma sono relativamente innocui".



GOSFORD, AUSTRALIA - NOVEMBER 13: North Avoca Beach is closed after a surfer was attacked by a shark on November 13, 2017 in Gosford, Australia. (Photo by Tony Feder/Getty Images) Credit: Tony Feder/Getty Images

Sistemi che allertano sulla presenza di uno squalo

L'Australia dispone di alcuni dei migliori programmi per prevenire gli attacchi di squalo e proteggere i bagnanti.





Vi sono spiagge con recinzioni a rete, sorveglianza aerea degli squali come elicotteri e droni, e sirene da spiaggia che segnalano ai bagnanti di uscire dall'acqua quando viene avvistato uno squalo.





Il tagging degli squali viene utilizzato anche per trasmettere la posizione di uno squalo all'app SharkSmart in tempo reale.





Le app SharkSmart di ciascuno stato inviano avvisi sugli squali, liste delle spiagge pattugliate e consigli su come stare al sicuro per i telefono o smartwatch.





Le risorse SharkSmart sono disponibili online in NSW, WA e Queensland, con campagne simili in altri stati:





A member of the Surf Life Savers takes part in a Search and Rescue operation at Port Beach in North Fremantle, Western Australia, Saturday November 6. 2021. Beaches have been closed amid fears of a shark attack near Perth, with a man reported missing. (AAP Image/Richard Wainwright) NO ARCHIVING Source: AAP / RICHARD WAINWRIGHT/AAPIMAGE Si consiglia di evitare di nuotare o fare surf all'alba o al tramonto o vicino a una cosiddetta " bait ball ", ovvero un banco di pesci.





Gli squali porteranno i pesci sulla superficie dell'acqua dove si accumulano e attirano gli uccelli.





"I pesci piccoli attirano i pesci grandi", ha dichiarato Marcel Green, "e i pesci grandi attirano gli squali".





I surfisti sono incoraggiati a indossare dispositivi personali di deterrenza per gli squali. Dei sussidi del governo statale per l'acquisto sono disponibili in WA.



