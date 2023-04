Cosa sono il Ramadan e l'Eid e come vengono celebrati in Australia?

In Australia vivono oltre 813.000 dei 1,97 miliardi di musulmani presenti nel mondo. In un Paese multiculturale come l'Australia, è difficile trovare qualcuno che non abbia incontrato, fatto amicizia o lavorato con persone di una fede o cultura diversa. Comprendere e apprezzare la religione e la cultura degli altri è un aspetto fondamentale di una società multiculturale coesa.





I musulmani d'Australia e nel resto del mondo osservano il Ramadan, un mese di preghiera e di digiuno.



The Islamic Hijri calendar, is based on the cycles of the moon around the Earth. Credit: Pixabay

Che cos'è il Ramadan?

Perché i musulmani devono digiunare

l digiuno (Sawm in arabo) è uno dei cinque pilastri dell'Islam, che sono: professione di fede, preghiera, elemosina, digiuno e Hajj, o pellegrinaggio. Durante il Ramadan, i musulmani sono tenuti a non fumare, a non avere rapporti sessuali, a non commettere atti immorali, a non esprimere rabbia in alcun modo, e a non discutere animatamente dall'alba al tramonto. Le persone sono incoraggiate a investire più tempo in attività religiose, come pregare, leggere il Corano e fare opere di beneficienza. Molti musulmani si recano nella moschea più vicina dopo il tramonto, ovvero una volta finito il digiuno, chiamato “Iftar". Come spiega Karima Laachir, direttrice del Centro per gli studi arabi e islamici presso l'Australian National University, il Ramadan consiste in molto di più della semplice astensione dal cibo o dalle bevande. "È soprattutto un mese di spiritualità, un mese dedicato a riconnettersi con la propria Fede, con Dio", spiega la professoressa Laachir.