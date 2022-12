Come ricorderete il 2022?

Come ogni anno, il 2022 che volge al termine è stato senza dubbio carico di eventi importanti.





Per noi che viviamo down under , è stato il primo completamente senza lockdown. A gennaio parlavamo di numeri di contagi altissimi e della nuova variante Omicron che minacciava quella che sembrava una ritrovata serenità.





Ricordiamo tutti, inoltre, cosa successe durante gli Australian Open, e l'infinita telenovela politico-giudiziaria che coinvolse Novak Djokovic.





Nonostante questo siamo pian piano tornati alla normalità, pur se con qualche attenzione in più rispetto al passato.



Riascolta Finisce la telenovela-Djokovic, iniziano gli Australian Open SBS Italian 17/01/2022 21:19 Play

Al di là dell'inizio un po' traumatico, questo anno ha di fatto segnato l'inizio dell'era post-Covid. Molte persone hanno di nuovo avuto la possibilità di tornare al proprio Paese, o di accogliere qui i loro familiari, scrollandosi di dosso i timori portati dalla pandemia.



Riascolta In Australia si torna ad uscire e a viaggiare SBS Italian 08/04/2021 22:21 Play

Questo sarà però anche un anno che verrà ricordato per altri eventi a loro modo storici. Basti pensare alla scomparsa della regina Elisabetta II, la seconda regnante più longeva di sempre, seconda solo al Re Sole, Luigi XIV. Ma anche a quella di Piero Angela, figura amata da tutti gli italiani.



Ascolta anche Piero Angela, una vita per la scienza SBS Italian 15/08/2022 10:40 Play

Che sapore ha avuto invece questo 2022 per voi? Quale libro, canzone, o film ve lo ricorderà?





Per Kylie, il 2022 avrà sempre come colonna sonora la canzone "Bagno a mezzanotte" di Elodie. "Siamo tornati in Puglia, dove vive la famiglia di mio marito - ha raccontato Kylie ai microfoni di SBS Italian - dopo ben tre anni, e quella canzone era dappertutto, specialmente negli stabilimenti balneari. Saranno senz'altro quelle le note che accompagneranno il ricordo della nostra prima estate pugliese post-Covid".



L'emozione più grande di quest'anno è stata quando mia figlia, nata e cresciuta in Australia, ha cominciato a parlare perfettamente il dialetto barese. K. Doust

Per Francesca, il libro che per lei significherà sempre 2022 è "I miei stupidi intenti", di Bernardo Zannoni, perché, scrive, "mi ha veramente fatto aprire gli occhi", mentre Patrizia non ha dubbi, e scrive che il suo 2022 è racchiuso in un solo giorno, "il 22 luglio, il matrimonio di mio figlio."