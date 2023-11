COVID-19, restrizioni allentate in Queensland e in SA

Altre restrizioni sul coronavirus sono state allentate nel Queensland e nel South Australia, in tempo per i festeggiamenti di Natale.





I residenti del South Australia possono ora invitare fino a 50 persone a casa loro e ordinare un drink stando in piedi al pub.





Matrimoni, funerali e funzioni private con licenza possono avere fino a 200 ospiti, e anche le palestre e i cinema sono autorizzati ad ospitare un maggior numero di persone.





Un ordine di sanità pubblica per il South Australia è stato abrogato e le restrizioni alle frontiere non sono più in vigore.





E le piste da ballo hanno riaperto in tutti i locali del Queensland, inclusi pub, club e discoteche, a condizione che le persone rispettino la regola dei due metri quadrati.





La direttrice sanitaria del Queensland Jeannette Young ha ribadito che le persone dovranno usare il buon senso.





“Balla con altre persone come faresti normalmente, ma non ballare in un intero gruppo, non in luoghi dove hai 100 persone tutte schiacciate insieme — di cui mi ha parlato mia figlia! Tutti schiacciati insieme, e non conosci nessuno”, ha affermato Young.

Il New South Wales ha annunciato che più persone potranno visitare i propri cari nelle strutture per anziani questo Natale, dopo che la regola dei due visitatori verrà rimossa il 15 dicembre.





New South Wales Health ha affermato che ora non ci saranno più limiti al numero di persone autorizzate a visitare ogni residente.





In base ai cambiamenti annunciati, artisti, inclusi cori e musicisti, potranno anche visitare le strutture di assistenza agli anziani a partire da marzo.





Nonostante il basso numero di casi nello stato, il dottor Jeremy McAnulty di New South Wales Health ha ricordato alle persone di fare il test se hanno dei sintomi.





“Con le restrizioni allentate, i confini riaperti e Natale tra meno di due settimane, è importante che restiamo vigili. Fatti subito avanti per il test anche se hai soltanto dei sintomi lievi”, ha affermato McAnulty.





"Non aspettare di che il naso che cola o il mal di gola scompaiano [prima di sottoporti al test]".

Il governo del Queensland ha aperto i suoi confini alla Nuova Zelanda.





Il Queensland si è unito a tutte le giurisdizioni australiane, ad eccezione del Western Australia, che consentono ai viaggiatori dalla Nuova Zelanda di entrare nello stato senza quarantena.





L’annuncio è arrivato subito dopo che la prima ministra neozelandese Jacinda Ardern ha dichiarato che il suo governo formerà una bolla di viaggio con l'Australia all’inizio del prossimo anno, se i casi di coronavirus rimarranno stabili.





È probabile che viaggiare tra Australia e Nuova Zelanda sia possibile entro la fine di marzo 2021, man mano che il governo si prepara alla riapertura della Nuova Zelanda.





Ardern ha dichiarato che l'accordo è stato raggiunto in linea di principio e necessita ancora dell'approvazione finale da parte dell'Australia.





"È nostra intenzione stabilire una data per l'inizio dei viaggi trans-Tasman senza quarantena nel nuovo anno una volta che i dettagli verranno definiti", ha dichiarato Ardern.





"Ma penso che per ora i neozelandesi apprezzino in generale l'approccio del governo per garantire che non ci assumiamo dei rischi inutili mentre andiamo verso l’estate”.

La premier del New South Wales Gladys Berejiklian ha affermato che non aumenterà il numero di arrivi internazionali consentiti nello stato almeno fino al prossimo anno.





L'annuncio è stato dato la scorsa settimana dopo che il Primo Ministro e i leader di ogni stato e territorio australiani si sono incontrati al National Cabinet.





Il New South Wales attualmente accetta 3.000 viaggiatori rimpatriati alla settimana, che entrano in quarantena obbligatoria in hotel per due settimane.





Il primo ministro Scott Morrison ha affermato che ci sono più di 38.000 [38.655] australiani all'estero che vogliono tornare a casa.





Berejiklian ha dichiarato che rivedrà la decisione nel 2021.





"Non sarei contenta di vedere le due settimane di quarantena avvenire al di fuori degli hotel in questa fase", ha affermato la premier.





"Penso che sarebbe un rischio troppo alto. Questo riguarda il New South Wales; so che altri stati hanno altri accordi", ha affermato la premier.





"Per questo motivo il limite di 3.000 non cambierà nel NSW".

I leader federali e dei vari stati e territori hanno deciso di consentire l'ingresso in Australia a dei lavoratori stagionali da alcune isole del Pacifico.





Le restrizioni sugli arrivi internazionali hanno voluto dire che molte aziende agricole in tutto il Paese non hanno abbastanza lavoratori per raccogliere i loro raccolti.





Nell'ambito del programma stagionale dei lavoratori e del regime del lavoro del Pacifico, le giurisdizioni saranno tenute a informare il Commonwealth dei loro protocolli COVID-19 per i lavoratori prima che ottengano i visti.





Il primo ministro Scott Morrison ha affermato che i lavoratori stagionali sono vitali per l'economia australiana.





“Ciascun stato e territorio si trova di fronte a circostanze diverse sul campo, e capacità diverse”, ha affermato Morrison.





“Nel Queensland, ad esempio, c'è stato un programma di quarantena in fattoria per lavoratori stagionali di grande successo che è stato avviato ed ha sostenuto il settore agricolo del Queensland e i produttori primari, ma ora vogliamo assicurarci di poter passare ad altri accordi negli stati e nei territori in cui tale bisogno è critico”.

Un'indagine sul sistema di tracciamento dei contatti di Victoria ha scoperto che il sistema è stato sopraffatto durante la seconda ondata di infezioni da coronavirus.





Il rapporto mostra che il sistema sanitario a tratti non è stato in grado di far fronte alla pandemia di COVID-19 e il personale di ricerca dei contatti ha dovuto inserire manualmente le informazioni.





Secondo la deputata del partito Reason Fiona Patten, che ha guidato l'inchiesta, è necessario un cambiamento all'interno del dipartimento della salute in quanto i medici non sono stati coinvolti abbastanza nel sistema.





“Una delle raccomandazioni del rapporto è che continuiamo a lavorare con i medici di famiglia per assicurarci che facciano parte del sistema e per garantire che stiamo effettivamente ricevendo consigli dai medici di base perché sono in contatto con le persone e capiscono le loro comunità”, ha affermato Patten.





Le sperimentazioni per un vaccino australiano contro il COVID-19 sono state abbandonate la scorsa settimana dai ricercatori dell'Università del Queensland.





Il vaccino aveva mostrato dei risultati promettenti nelle prime fasi, ma non procederà alla fase successiva dopo che alcuni partecipanti hanno avuto risultati falsi positivi per H-I-V.





Nel frattempo, il ministro della Salute australiano ha affermato che la valutazione iniziale per i vaccini Pfizer e Astrazeneca contro COVID-19 sarà completata entro la fine di gennaio, prima del lancio previsto per marzo del prossimo anno.





Il ministro Greg Hunt ha affermato che i risultati sul vaccino di AstraZeneca sono positivi, dopo che il dosaggio e i tempi sono stati presi in esame.





"Con quello che sta succedendo all'estero avremo le migliori informazioni al mondo, per mantenere gli australiani al sicuro allo stesso tempo assicurandoci di muoverci rapidamente”, ha affermato Hunt.





