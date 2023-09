Cucina, cucina e ancora cucina! I migliori chef italiani in TV

Venerdì 2 aprile 2021, alle 16:35 su SBS TV – “Andrea Bocelli: Music for hope”





Un concerto trasmesso dal Duomo di Milano in occasione della Pasqua 2020 durante il quale il grande tenore italiano, Andrea Bocelli, aveva interpretato un repertorio musicale pensato per trasmettere un messaggio di amore e di speranza dall’Italia al mondo, a due mesi dallo scoppio della prima ondata di coronavirus.





Sabato 3 aprile, alle 20:30 su SBS World Movies – “We Need to Talk About Kevin”





Un thriller psicologico con attrice protagonista Tilda Swinton, che interpreta una madre in lotta per venire a patti con suo figlio e gli orrori che ha commesso. Il film è stato presentato in anteprima al Festival di Cannes 2011 e per la sua interpretazione, l’attrice è stata nominata per il Golden Globe, lo Screen Actors Guild Award e il BAFTA.





Domenica 4 aprile, alle 20:00 su SBS Food – “Michela’s Tuscan Kitchen”





Una gita tra gli uliveti toscani viene coronata da un banchetto a base di gnocchi e caciucco livornese, preparati e serviti dalla chef Michela Chiappa direttamente nella sua cucina.





Lunedì 5 aprile, alle 21:30 su SBS World Movies – “Return of the hero”





La pellicola franco-belga è ambientata nella Francia di inizio '800. Il capitano Neuville viene chiamato al fronte, lasciando la sua futura sposa con il cuore spezzato. Tutto pare procedure in una sorta di nuova normalità per la ragazza, fino a quando il capitano torna a casa.





Martedì 6 aprile, alle 2:30 su SBS Food – “Lidia’s Kitchen”





Nel prossimo episodio la chef Lidia Bastianich prepara una deliziosa insalata di funghi, uova al pomodoro accompagnate da fragrante pane appena sfornato e per finire biscotti di meringa alla nocciola.





Ancora martedì, alle 19:30 su NITV un nuovo episodio di “The Point”, il programma di approfondimento dedicato alle ultime notizie nazionali, internazionali e indigene d’Australia.





Mercoledì 7 aprile, alle 22:40 su SBS TV - “Romulus”





La serie di Matteo Rovere girata in Italia e completamente interpretata in latino antico narra le vicende dei popoli italici prima della fondazione di Roma.





Giovedì 8 aprile alle 15 su SBS Food - “The Chef Line”





La serie di SBS che vede sfidarsi cuochi professionisti e appassionati di cucina, ripropone una puntata dedicata alla cucina italiana con protagonista lo chef Alessandro Pavoni, del ristorante Ormeggio di Sydney, sfidare Ivano, un home cook, in uno scontro all’ultimo spaghetto!





Sempre in tema di cucina italiana, giovedì sera alle 20:00 parte la nuova stagione di “Cook like an Italian with Silvia Colloca”.

Ascolta la guida alla programmazione televisiva di SBS:

Vi auguriamo una piacevole settimana in compagnia dei programmi televisivi dei canali SBS e vi ricordiamo che ogni mattina alle 7:30 SBS trasmette il notiziario della RAI, e che tutti i programmi trasmessi sui canali di SBS sono anche disponibili su SBS On Demand.



Buona visione.





