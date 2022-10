Enrichetta Antoni, tre vite e tutte felici

La sorella Andreina aveva scelto Perth perchè tra quelle da lei visitata in Australia era "quella che più si avvicinava a Trieste" e così anche Enrichetta Antoni sbarcò nel Western Australia con il marito, il figlio ed un altro bimbo in grembo nel 1964.



I cinque figli poi avuti resero difficile per lei poter lavorare in Australia, e sia Enrichetta che il marito dovettero affrontare molti sacrifici. Il primo viaggio per loro non arrivò che dopo vent'anni, e "anche quello facendo un piccolo debito", racconta Enrichetta.



I cinque figli di Enrichetta nel 1973 con la prima auto di famiglia acquistata in Australia. Una tranquilla vita di una famiglia unita, che è proseguita fino alla morte di Ferruccio per tumore. "Ho avuto una vita felice con mio marito, mi ha voluto molto bene dal primo giorno".





"Non mi sono persa di coraggio", ricorda Enrichetta, che grazie anche alla pensione italiana della mamma riuscì a mantenere i figli, il minore dei quali andava ancora a scuola.



Enrichetta Antoni con il primo marito Ferruccio e gli zii nel 1985 a Trieste, la prima volta che tornava in Italia da quando era emigrata Dopo sei anni, Enrichetta si risposò all'età di 56 anni con Ron, vedovo come lei ed originario di Liverpool, in Inghilterra.





Ron era reduce da un matrimonio segnato dalla malattia della moglie, e, con Enrichetta più libera ora che i figli erano grandi, la nuova coppia decise di godere appieno delle opportunità in quel momento a a loro disposizione. "Abbiamo viaggiato per vent'anni, si può dire", racconta Enrichetta. "Anche la mia seconda vita è stata felice".



Enrichetta in vacanza con il secondo marito Ron nel 2003. Ora Enrichetta è nonna con nove nipoti, la terza fase della sua vita, che però non si limita alla famiglia.



Ogni giorno devo trovare qualcosa da fare. Gioco a canasta, vado a nuotare, mi trovo con le amiche per un caffè, ogni sabato mattina con il gruppo italiano... ed ora sto pensando di trovare qualcos'altro.

