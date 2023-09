Eurovision 2022, l'evento a Torino visto da un addetto ai lavori

"Dal punto di vista organizzativo sta andando molto bene, dopo gli scorsi mesi in cui Torino sembrava non essersi resa conto delle dimensioni dell'evento in questa settimana si sta veramente respirando un po' l'atmosfera che c'era durante le Olimpiadi nel 2006", racconta Jacopo Tomatis al microfono di SBS Italian.





"C'è tanta gente in giro, anche stranieri, tanta voglia di seguire Eurovision, eventi pubblici con tantissime persone che seguono i concerti sui maxischermi".

È veramente una festa in questa settimana, anche perché fa molto bello e fa molto caldo, ed è già estate praticamente

La competizione in Italia ormai è entrata nel vivo, e c'è grande attesa per la finalissima di sabato sera. TURIN, ITALY - MAY 12: Mika and Laura Pausini are seen on stage during the second semi-final of the 66th Eurovision Song Contest on May 12, 2022 Source: Filippo Alfero/Getty Images Dal punto di vista musicale Tomatis osserva che "ci sono delle buone canzoni, il livello mi sembra mi sembra ottimo da questo punto di vista, pur con alcune cadute", e ha già qualche pezzo preferito: "sicuramente nella prima semifinale il Portogallo [con Saudade di MARO] ha cercato un po' di replicare l'esperienza di Sobral di alcuni anni fa, con un pezzo molto molto bello, molto raffinato, molto poco da Eurovision", commenta.





"Un po' quello che ha fatto anche la Serbia nella seconda semifinale [con In Corpore Sano di Konstrakta]: un pezzo molto difficile per un contesto eurovisivo, molto, molto originale. Poi ci sono un po' di bei pezzi ballabili, è molto piacevole quello della Repubblica Ceca, è anche molto piacevole (vabbè, ovviamente) Brividi - ma essendo una delle top 5 non la consideriamo ed è una delle favorite, come anche il pezzo della Spagna".

Ci sono delle buone canzoni, alla fine il livello mi sembra ottimo da questo punto di vista, pur con alcune cadute

Tomatis valuta positivamente anche i presentatori Mika e Cattelan e la presentatrice, Laura Pausini, la cui conduzione è decisamente diversa dallo standard a cui il pubblico italiano è stato abituato dal festival di Sanremo.





"C'era molta curiosità tra gli operatori su come avrebbero gestito questo ruolo più defilato, perché in effetti i presentatori di Eurovision hanno un ruolo più defilato, sono al servizio dello spettacolo. E invece mi sembra che se la stiano giocando molto bene, con simpatia, con un buon uso dell'inglese, con anche qualche errore, ma divertente".

Le semifinali di Eurovision 2022 hanno registrato un record di ascolto in Italia, confermando un trend che tuttavia è iniziato, secondo Tomatis, da una decina d'anni.





"Io credo che il momento di rottura sia stato, a parte il rientro dell'Italia a Eurovision che ha preparato il terreno, la vittoria [secondo posto, ndr] di Mahmood nel 2019 con Soldi , che ha mostrato che la musica italiana ha un mercato nuovo all'estero, che prima non era tanto considerato dagli industriali italiani".





Decisivo naturalmente il primo posto dell'anno scorso, aggiunge: "i Måneskin hanno aperto la via per quanto riguarda l'ascolto di musica italiana all'estero, sul palcoscenico internazionale. E ovviamente hanno riportato Eurovision in Italia dopo tanti anni. Per cui devo dire che, sì, c'è un interesse crescente anche tra i giovanissimi, grazie ovviamente anche a Tik Tok e ai social".

I Måneskin si esibiranno sul palco durante la finalissima, presentando il loro nuovo brano Supermodel , e si sa anche che un'altra super ospite sarà Gigliola Cinquetti, che vinse la kermesse il 21 marzo 1964 con Non ho l’età , regalando all’Italia il primo successo continentale.





"Tutto fa pensare che Eurovision sia qui per rimanere in Italia, dopo che non ce lo siamo filati per più di 30 anni in sostanza, anzi anche di più. Sembra che si stia ritagliando uno spazio importante nei palinsesti anche futuri, indipendentemente da come andrà questa edizione", conclude Tomatis.





Ascolta l'intervista integrale a Jacopo Tomatis:

LISTEN TO Eurovision 2022, l'evento a Torino visto da un addetto ai lavori SBS Italian 13/05/2022 10:31 Play

La finalissima di Eurovision si tiene sabato sera ora italiana a Torino. Potete seguirla su SBS puntando la sveglia alle 5am AEST di domenica mattina o guardandola in differita sempre su SBS dalle 19:30 di domenica sera.



Questa sera (sabato 14) SBS trasmette la seconda semifinale in differita dalle 20:30.

Ascolta SBS Italian tutti i giorni, dalle 8am alle 10am.