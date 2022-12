“Evergreen”: una playlist di canzoni in italiano e in inglese per bimbi e bimbe

By Francesca Valdinoci

“L’idea fondamentalmente di ABC è quella di allargare la proposta offrendo musica in lingua originale per le varie comunità, seguendo le tendenze dell’ultimo censimento”, raccontano Ilaria Crociani e Mirko Guerrini ai microfoni di SBS Italian.





I due musicisti hanno creato una playlist di brani cantati in italiano e in inglese per ABC Kids.





Il progetto è parte di una speciale serie di commissioni creata dall’emittente per stimolare il settore musicale durante la pandemia di COVID-19.





“Abbiamo scritto diverse canzoni in casa con i nostri bambini per divertimento, infatti poi le canzoni che abbiamo mandato a ABC per fargli avere un’idea della nostra capacità compositiva prima di ricevere la commissione sono i video dei nostri bambini che fanno rap”, scherza Ilaria.









“I bambini hanno bisogno di ascoltare qualcosa che attiri la loro attenzione e che non sia necessariamente qualcosa di estremamante semplice, io sono un fautore dell’idea che i bambini sono molto più intelligenti di quello che noi pensiamo quindi la vera sfida è trasmettere un messaggio in un linguaggio che per loro sia divertente e comprensibile e al contempo attirare l’attenzione”, spiega Mirko.





Ilaria Crociani e Mirko Guerrini Credit: Ilaria Crociani e Mirko Guerrini



“Io invito tutte le mamme e questo è un obbligo morale che avete: cantate le ninna nanne!”, invita Ilaria, “Studi pubblicati sulla letteratura accademica dimostrano che il bambino ha bisogno della voce della sua mamma... Le mamme e i babbi devono cantare; è importante il rapporto con la voce e la musicalità”.





La playlist delle canzoni di Ilaria crociani e Mirko Guerrini è disponibile sul sito di ABC Kids e sulla ABC Kids App.





La playlist è anche disponibile su Spotify .





Ascolta SBS Italian tutti i giorni, dalle 8am alle 10am.





Seguici su Facebook , Twitter e Instagram o abbonati ai nostri podcast cliccando qui.