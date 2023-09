Genitori in arrivo in Australia, come richiedere il visto e l'esenzione

La decisione del governo australiano di riaprire per alcuni Stati i confini internazionali ha scatenato entusiasmo tra gli italiani che sono cittadini o residenti permanenti australiani, ma allo stesso tempo ha aggiunto ulteriore burocrazia di cui tenere conto.





L’agente d’immigrazione Emanuela Canini ha dettagliato tutti i passaggi per ottenere l’esenzione per i propri genitori.

Quali sono i tipi di visto che si possono richiedere?

I visti a cui i genitori in arrivo possono avere accesso sono quelli Visitor .





Ce ne sarebbero tre in genere per gli italiani, ma per ora uno di questi, l’ETA 601, non è disponibile perché fa parte di un progetto pilota per una nuova App che è stata creata durante la pandemia e sono altri i Paesi che sono coinvolti nel progetto.





Ne rimangono due per gli italiani quindi: il visto 651 (eVisitor) e il visto 600 (Visitor).





Il 651 (eVisitor) si fa online, è gratuito ed è il più semplice, per cui è la scelta preferita da quasi tutti. Anche se si può utilizzare per un anno, una volta approvato, il visto permette di stare in Australia solo per tre mesi alla volta a partire dal giorno in cui si entra nel Paese.





È un visto che si può fare solo fuori dall'Australia, quindi se una volta in Australia si vuole soggiornare per più di tre mesi, non si può estendere ma si dovrà richiedere un visto 600, l’altro visto disponibile per gli italiani, spiega Canini.





Il visto 600 (Visitor) si può richiedere sia da fuori che dentro l'Australia e può durare per un massimo di 12 mesi.





“Chi già ha intenzione di stare per più di tre mesi in Australia, potrà decidere di richiederlo prima di partire, oppure dopo, quando il visto 651 sta per scadere”, consiglia Emanuela Canini, suggerendo di “richiedere il nuovo visto sempre prima della scadenza di quello attuale, altrimenti si diventa illegali”.





Il visto 600 ha un costo di $145 da fuori Australia e un costo di $370 se richiesto Down Under.

Cosa fare: richiedere prima i visti o le esenzioni?

Emanuela Canini consiglia di fare domanda per i visti prima della richiesta di esenzione al divieto di entrata in Australia, perché sul modulo dell’esenzione viene richiesto il numero di riferimento della pratica del visto, il cosiddetto TRN (Transaction Reference Number).





Il motivo è che poi per il ministero dell’Immigrazione è più facile collegare le due pratiche nel sistema.





Appena si è fatta richiesta di visto, bisogna andare sul portale dell’immigrazione e richiedere l’esenzione, selezionando il gruppo " immediate family members ", e da lì poi il modulo stesso vi guida alla categoria dei genitori.

Consiglio di allegare tutti i documenti subito per evitare che vengano chiesti dopo, perché si perde più tempo

Bisognerà allegare alcuni documenti che attestino la parentela con i figli australiani, come l’atto di nascita, magari multilingue o ufficialmente tradotto, e documenti che provino la cittadinanza australiana o la residenza permanente del figlio o della figlia.

Quanto ci vuole per ottenere l’esenzione?

I tempi sembrano essere abbastanza rapidi.





Di solito la richiesta di esenzione viene processata in due o tre giorni lavorativi e il visto subito dopo, anche nello stesso giorno.





Tra i due, il visto 651 è più rapido, mentre i tempi per il visto 600 sono più lunghi, dato che lo si richiede per un periodo più esteso.





In tempi normali, bisogna aspettarsi per questo visto dalle tre alle quattro settimane.





“Data l’eccezionalità della situazione però, non so dire se possano essere processati velocemente come il visto 651”, dichiara Emanuela Canini, secondo la quale al momento molti genitori fanno richiesta del visto rapido per passare in Australia il periodo natalizio.

I biglietti aerei vanno acquistati prima o dopo aver ottenuto il visto?

Come regola generale per tutti, è sempre consigliabile non acquistare i voli prima di avere tutte le pratiche legali andate a buon fine, questo perché, soprattutto se le date dei voli sono vicine, potrebbero insorgere intoppi che possono ritardare la partenza.





Per esempio può succedere di non ottenere l’esenzione perché non sono stati allegati i documenti corretti, oppure l’approvazione del visto ha subito qualche ritardo.





Bisogna anche tenere in considerazione, sottolinea Emanuela Canini, che“adesso c’è la corsa all’esenzione, soprattutto visto che il Natale si avvicina e molti vogliono provare ad arrivare proprio per quel periodo”.





Ascolta l'intervento di Emanuela Canini su SBS Italian.

