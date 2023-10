Giornata mondiale della salute mentale, cosa fare per sentirsi meglio?

Il 10 ottobre, da oltre 30 anni, si celebra la Giornata mondiale della salute mentale. Il tema di quest’anno è “La salute mentale è un diritto umano universale”.





In genere, alla malattia psicologica si reagisce con minore urgenza rispetto a quando si affronta un malessere fisico, arrivando a volte addirittura a colpevolizzare chi si sente solo, triste o demotivato.



Il "Mind Health Report" condotto annualmente da Ipsos e AXA indaga lo stato di salute mentale su un campione di oltre 30mila soggetti in 16 Paesi, e secondo quanto emerso quest'anno la popolazione italiana è la più colpita sul fronte della salute mentale.





Solo il 18% del campione dichiara uno stato di pieno benessere, un dato in calo rispetto allo scorso anno (20%), al pari dei giapponesi.





Un altro dato sorprendente è che il 48% degli italiani si sente solo, il dato peggiore in Europa.



In Australia si sta meglio? Secondo i dati riportati dall’Australian Bureau of Statistics, il 43 per cento - ovvero quasi la metà degli australiani tra i 16 e gli 85 anni - ha dovuto affrontare qualche disturbo psicologico nel corso della loro vita.





Marco Zangari dirige il team di Counselling al Co.As.It di Sydney e ha spiegato, ai microfoni di SBS Italian, che spesso gli italiani tendono a rivolgersi meno ai servizi di salute mentale rispetto a persone provenienti da altri Paesi.





In questi anni in cui ha lavorato per il Co.As.It, Zangari ha toccato con mano come gli italiani immigrati all'estero spesso si sentano soli.





"Noi [italiani] viviamo in gruppo, noi viviamo nelle famiglie grandi e quando ci trasferiamo dall'altra parte del mondo dove viene a mancare questo contesto intorno a noi di amicizie e di famiglia, percepiamo molto questa solitudine. È una situazione inedita per noi".



Nel caso abbiate bisogno di sostegno, potete chiamare:





Beyond Blue al numero 1300 22 46 36





FriendLine al numero 1800 424287





La Transcultural Mental Health Line (TMHL) al numero 1800 648 911. La TMHL offre consulenza in 30 lingue, tra cui l'italiano.





O potete mandare un sms a LifeLine al numero 0477 13 11 14.





