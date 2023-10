Grandi classici e buona cucina nella settimana televisiva di SBS

Clicca sul tasto "play" in alto per ascoltare la nostra audio guida

Venerdì alle 17.50 su SBS World Movies – Paris can wait



"Paris can wait" è il debutto alla regia di Eleanor Coppola, che vede protagonista la candidata all'Academy Award Diane Lane, nel ruolo della moglie di un produttore cinematografico di Hollywood di successo, interpretato da Alec Baldwin. La donna si ritrova a fare un viaggio in auto da Cannes a Parigi con un collega d'affari di suo marito e, nel tragitto, ritrova la gioia di vivere.





Sabato alle 10 su SBS World Movies – The English patient



Hana è una giovane infermiera canadese, vedova di guerra, che vive e lavora in un convento abbandonato nelle campagne senesi. Qui si prenderà cura di uno sconosciuto, che lei chiama "paziente inglese", a cui riserva la lettura di un libro molto amato dall'uomo. Il film è stato vincitore di nove premi oscar. Nel cast vi sono anche Juliette Binoche e Colin Firth.





Sabato alle 18.50 su SBS World Movies – All roads lead to Rome



"All roads lead to Rome" è un film del 2015 con Claudia Cardinale, Sarah Jessica Parker e Raoul Bova.



Maggie e sua figlia Summer atterrano in Italia, ma Summer non ha alcuna voglia di rimanere e vuole tornare dal suo amore che è in prigione negli Stati Uniti. Quando le due arrivano alla cascina dello zio George in Toscana, incontrano Luca con sua madre Carmen. Anche Carmen, che ha circa 80 anni, vuole scappare a Roma per sposarsi con Marcellino, di nascosto dal figlio. Le due alla prima occasione fuggono assieme per raggiungere le loro destinazioni, e da qui inizia l'avventura.





Lunedì alle 14.30 su SBS Food - David Rocco's dolce Tuscany



David torna in Toscana per far visita al suo amico e probabilmente uno dei macellai più famosi al mondo, Dario Cecchini.





Mercoledì alle 15.50 su SBS World Movies – Babett's Feast



Nel tardo XIX secolo, una rigorosa comunità religiosa in un villaggio danese accoglie Babette, una rifugiata francese, come cuoca di famiglia per le figlie del defunto pastore. Tratto da un racconto scritto da Karen Blixen, Il pranzo di Babette, diretto da Gabriel Axel e interpretato da Stephane Audran, Bodil Kjer e Birgitte Federspiel, ha vinto l'Academy Award per il Miglior Film in Lingua Straniera nel 1988.





Solo su SBS On Demand – The Predators



"The Predators" è un film del 2020 diretto e sceneggiato da Pietro Castellitto e interpretato da Massimo Populizio, Manuela Mandracchia e Pietro Castellitto. È la storia di due famiglie di estrazione sociale diversa, che si incontrano a Roma. Il film ha ottenuto cinque candidature ai Nastri d'Argento, ha vinto un premio al David di Donatello ed è stato premiato al Festival di Venezia.





Solo su SBS On Demand – Three Floors



Tratto dal libro omonimo dell’autore israeliano Eshkol Nevo, Tre piani è un film di Nanni Moretti e racconta la storia di tre famiglie che vivono su tre piani diversi della stessa palazzina a Roma. Nel cast vi sono anche Margherita Buy, Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher e Anna Bonaiuto.





Vi ricordiamo inoltre che su World Watch (canale 35) ogni mattina alle 7.30 va in onda in differita il TG1 della Rai . In Australia potete poi rivedere il vostro programma preferito o recuperare quello che avete perso su SBS On Demand .





Vi auguriamo una piacevole settimana in compagnia dei programmi televisivi dei canali SBS. Buona visione!





Clicca sul tasto "play' in lato per ascoltare la nostra audioguida.





Ascolta SBS Italian tutti i giorni, dalle 8am alle 10am.