I ribelli delle First Nations e le Thelma and Louise italiane in TV su SBS

Venerdì alle 21.15 su NITV – What We Do In The Shadows



Viago, Deacon e Vladislav sono vampiri che abitano a Wellington in Nuova Zelanda e che faticano con le sfide della vita contemporanea: pagare l’affitto, fare i mestieri, avere una vita sociale e non soccombere alle liti tra coinquilini. Il film diretto da Jemaine Clement e Taika Waititi ha ispirato l'omonima serie televisiva statunitense.





Venerdì alle 21.20 su SBS Viceland – Sex Tape Italy



Alcune coppie filmano i loro momenti più intimi per poi rivederli assieme alla dottoressa Valeria Randone, sessuologa che aiuta le coppie a migliorare il loro rapporto.





Sabato alle 14.40 su SBS – Waterman: Duke - Ambassador Of Aloha



Il documentario racconta la vita e le imprese del plurimedagliato atleta olimpico Duke Kahanamoku, sportivo hawaiiano che ha infranto record nel nuoto, reso popolare il surf e, contemporaneamente, combattuto il razzismo.





Domenica alle 21.10 su SBS – Rebel With A Cause: Tiga Bayles



Prosegue la serie di SBS Rebel With A Cause, che celebra quattro ribelli originari del Queensland e appartenenti alle First Nations. In questo episodio viene raccontato il percorso di Harold ‘Tiga’ Bayles, che ha, tra le altre cose, fondato la prima radio commerciale aborigena in Australia.





Lunedì alle 19.55 su SBS World Movies – Nonnas On The Run



Due novelle Thelma e Louise ultrasettantenni decidono di partire per l’avventura di una vita, fuggendo dalla casa di riposo di Roma in cui risiedono per cercare la libertà nella splendida Venezia, dove sono determinate a vedere uno dei loro sogni realizzato. Il film del 2017 è diretto dal napoletano Laszlo Barbo ed interpretato da Claudia Cardinale, Nunzia Schiano, Jordi Mollà e Lidia Vitale.





Lunedì alle 21.25 su SBS Viceland – Derry Girls



Doppio episodio per una delle serie più amate degli ultimi anni, ecco l’occasione per vedere (o rivedere) le ragazze di Derry, per un periodo limitato disponibile in streaming su SBS on Demand. Erin, Michelle, Orla, Claire e James tornano per la stagione conclusiva ed un finale perfetto, esilarante e commovente.





Martedì alle 20.30 su SBS – The Mission



Debutta la nuova serie documentaria prodotta da SBS e condotta da Marc Fennell con una storia incredibile di cui forse non avete mai sentito parlare: la rapina di 26 capolavori dell’arte europea all’interno di un monastero spagnolo nel cuore dell’outback australiano.





Mercoledì alle 21.30 su SBS Viceland – All The Beauty And The Bloodshed



Bellezza e morte si mescolano nel documentario che ritrae la figura di Nan Goldin, artista ed attivista che ha a lungo combattuto contro la potentissima Sackler, la casa farmaceutica che ha elargito enormi somme all’arte attraverso alcuni dei principali musei al mondo. Ma perché? L’opera diretta da Laura Poitras ha vinto il Leone D’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia del 2022, diventando il secondo documentario nella storia del festival a vincere l’ambito premio.





Vi ricordiamo inoltre che su World Watch (canale 35) ogni mattina alle 7.30 va in onda in differita il TG1 della Rai . In Australia potete poi rivedere il vostro programma preferito o recuperare quello che avete perso su SBS On Demand .









Vi auguriamo una piacevole settimana in compagnia dei programmi televisivi dei canali SBS. Buona visione!







