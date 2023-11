Il COVID non ferma i fuochi d'artificio di Sydney

La famiglia Foti, che custodisce questa tradizione pirotecnica dal 1793, si è trasferita in Australia alla metà del Novecento, e oggi la Foti Fireworks è una realtà internazionale, vincitrice di numerosi premi e responsabile dei celeberrimi fuochi d'artificio di capodanno di Sydney.





Sam Foti ha raccontato a SBS Italian come i fuochi d'artificio di quest'anno saranno "totalmente diversi dal solito", sicuramente in scala ridotta. Ma Sam sa di essere fortunato: i fuochi quest'anno avrebbero potuto non esserci, a causa della pandemia che ha reso questo 2020 così pieno di incertezza.





Lo show sarà ridotto quest'anno a sette minuti, e la popolazione è invitata ad assistervi da casa propria, alla TV, invece di riversarsi sulle rive della baia come d'abitudine.





"Sul ponte, in certi passaggi, si vede il coronavirus e poi non si vede, sparisce". Così Sam Foti racconta questo spettacolo adattato ai tempi, che vuole raccontare la speranza di un 2021 meno condizionato dal COVID-19.

Come se non bastasse, a Sydney sta piovendo moltissimo in questi giorni, e fino all'ultimo sono necessari lavori di aggiustamento per un'impresa la cui preparazione impegna la famiglia Foti per tutto l'anno. L'azienda inizia a lavorare ai fuochi d'artificio di capodanno a fine gennaio.





"I fuochi d'artificio di quest'anno riflettono lo spirito di unità di tutti gli australiani." Un'unità che, secondo Sam Foti, l'Australia può mostrare condividendo con gioia i fuochi di artificio di Sydney.





"Quest'anno è stato un po' più difficile, c'era chi i fuochi non li voleva, ma alla fine è stato fatto tutto per bene. Ma io e mio fratello non saremo tranquilli fino alla fine della serata, quando tutto sarà andato 'in ordine'".





Il 31 dicembre il cuore di Sam Foti batte a mille.





