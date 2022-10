Il Napoli è un leone, Ganna una balena

By Andrea Pagani

Punti chiave Il Napoli vince a Cremona ed allunga sull'Atalanta, fermata sul 2-2 a Udine

Il Milan batte una Juve che non esce dalla crisi, e torna tra le prime tre

Filippo Ganna sfiora i 57 km e riporta il record dell'ora in Italia

In attesa del Monday Night Fiorentina-Lazio, si sono svolte le altre partite del nono turno del campionato di Serie A.



A sei giornate dalla pausa per i Mondiali, non ci sono stati grandi colpi di scena, se non che il Napoli si scrolla di dosso l'Atalanta, e si trova da solo al comando della classifica.





Vittoria per 4-1 quella degli uomini di Spalletti, che si sono imposti allo Zini di Cremona contro i grigiorossi locali.





Ancora una volta decisivo il Cholito Simeone, che a fine partita ha analizzato con maturità il suo ruolo di "gregario di lusso", ed ha parlato di un ruolo "di qualità" all'interno della squadra di Spalletti.





Ed è sempre qualità la parola d'ordine di mister Pioli, il cui Milan sconfigge la Vecchia Signora per 2-0.



Partita decisa dalla qualità di quel Brahim Diaz, autore di un grandissimo goal che ha di fatto chiuso la contesa.





Il talento spagnolo, nonostante sia retrocesso nelle gerarchie del tecnico di Parma, è stato il grimaldello tattico che ha permesso al Diavolo di superare una Juventus che, a detta del suo tecnico Allegri "è sempre sull'altalena".





Risultati della nona giornata del campionato di calcio di Serie A:





Sassuolo-Inter 1-2, Milan-Juventus 2-0, Bologna-Sampdoria 1-1, Torino-Empoli 1-1, Udinese-Atalanta 2-2, Monza-Spezia 2-0, Salernitana-Verona 2-1, Cremonese-Napoli 1-4, Roma-Lecce 2-1. Domani Fiorentina-Lazio.







Classifica: Napoli 23, Atalanta 21, Milan e Udinese 20, Roma 19, Lazio 17, Inter 15, Juventus 13, Sassuolo 12, Torino 11, Monza e Salernitana 10, Fiorentina 9, Spezia ed Empoli 8, Lecce e Bologna 7, Verona 5, Cremonese e Sampdoria 3.



Al di là del calcio, spazio anche alla Formula 1, con il secondo titolo iridato consecutivo per Max Verstappen su RedBull, che vince un GP, quello nipponico, dominato dalla pioggia, ma soprattutto al ciclismo su pista.





L'azzurro Filippo Ganna ha riportato in Italia il record dell'ora. Sul Velodromo di Grenchen (Svizzera), il verbanese percorre 56.792 km e migliora i 55,548 km raggiunti dal britannico Dan Bigham lo scorso 19 agosto nello stesso impianto elvetico.





La bicicletta, prodotta dalla Pinarello e dal costo proibitivo (circa 60.000 euro) è il frutto di una ricerca tecnologica avveniristica. La bici, chiamata "Bolide F HR 3D", è stampata in 3D in un materiale aerospaziale, Scalmalloy, che è una lega di scandio, alluminio e magnesio ad alta resistenza.



Filippo Ganna. Credit: MARCEL BIERI/EPA/AAP Image Inoltre, il suo design è ispirato da una ricerca del 2006 dell'Università di Adelaide, focalizzata sull'areodinamicità delle pinne delle megattere, capaci di rendere possibili cambi di direzione rapidissimi in spazi ristretti.





