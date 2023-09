Il telegiornale RAI trasloca sul canale 35, arriva SBS WorldWatch

Venerdì alle 18.00 su SBS World Movies – Bugsy Malone





Ambientato nella New York del 1929, il film racconta la storia dell’ascesa di Bugsy Malone e della battaglia per il potere tra gangster rivali. Tutto questo in musica, con un cast interamente composto da bambini, con armi che non sparano pallottole ma bigné alla crema. Il film, che ha segnato il debutto del leggendario regista inglese Alan Parker, vede tra i piccoli protagonisti anche due giovanissimi Scott Baio e Jodie Foster.





Venerdì alle 19.30 su NITV – Sesame Street: 50 Years Of Sunny Days





Sesame Street è da oltre 50 anni uno degli spettacoli televisivi per famiglie più amati negli Stati Uniti, ma ha anche rappresentato una forza educativa importante e avanti sui tempi, come raccontato da questo documentario.





Sabato alle 14.40 su SBS – The Lost Season





Il documentario racconta l’anima del football rurale, di come unisca le piccole cittadine australiane, seguendo quattro adolescenti ed il loro allenatore a Finley in New South Wales. Soprannominati “ the Chicken Boys ”, sono in procinto di ottenere i migliori risultati da oltre 30 anni, ma poi l’epidemia del COVID-19 mette a rischio l’intera stagione.





Lunedì alle 7.30 su SBS World Watch – Telegiornale





Da oggi il telegiornale RAI trasloca sul canale 35 su WorldWatch, che da oggi su SBS ospita l’informazione in lingua. Se siete poliglotti, le opzioni sono davvero moltissime e, per l’italiano, appuntamento ogni giorno alle 7.30.





Lunedì alle 19.30 su SBS World Movies – The Girl In The Fog





Il detective Vogel sta indagando sull’improvvisa scomparsa di una quindicenne due giorni prima di Natale. Il mistero è avvolto nella nebbia di un piccolo paese dove nessuno sembra dire la verità. Il film, con protagonista Toni Servillo, vede tra gli altri interpreti Jean Reno e Greta Scacchi.





Martedì alle 00.15 su SBS World Movies – The Traitor





Il traditore a cui fa riferimento il titolo è Tommaso Buscetta, che, da quando ha deciso di svelare i segreti della mafia, vive sotto protezione ma vede diversi membri della sua famiglia uccisi per vendetta. Il film diretto da Marco Bellocchio è interpretato da Pierfrancesco Favino e Maria Fernanda Candido.





Martedì alle 20.00 su SBS Food – Cook Like An Italian With Silvia Colloca





Nel secondo episodio della nuova serie SBS in cucina con Silvia Colloca oggi si festeggia – in anticipo – il ferragosto. Un assaggio di estate italiana questa sera con la preparazione, tra l’altro, di un tradizionale ragù alla napoletana e di un irresistibile affogato.





Mercoledì alle 12.00 su SBS Viceland – If You Are The One





Seguito da 50 milioni di persone, questo spettacolo televisivo cinese che aiuta la formazione di nuove coppie è popolarissimo anche in Australia, tanto che negli anni passati sono stati realizzati degli speciali con concorrenti australiani. Anche oggi un pretendente dovrà presentarsi a 24 donne single che dovranno decidere se sono interessate o meno.





