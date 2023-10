Insalata russa o insalata Olivier? Una ricetta immancabile sulle tavole di molti

Arseniy Telegin è uno chef che ha assorbito le tradizioni culinarie di molti Paesi.





Nato in Uzbekistan, ha trascorso parte dell'infanzia a Mosca, per poi spostarsi in Toscana all'età di nove anni, dove è cresciuto fino all'approdo australiano.



"Mia madre ha sempre cucinato russo a casa. Ogni tanto provava a fare anche un pò di pasta, ma era sempre stracotta", racconta Arseniy ai microfoni di SBS Italian.



L'insalta russa nota, nel suo Paese di origine, come insalata Olivier Credit: Courtesy of Arseniy Telegin Arseniy è cresciuto aiutando la madre e la nonna in cucina e ha sviluppato una grande curiosità per il cibo e per le contaminazioni culinarie, che lo ha portato alla decisione di diventare Chef.





A Sydney lavora presso il ristorante italiano Macchiavelli e ha condiviso con noi la sua ricetta per preparare l'insalata russa, insieme a un piccolo aneddoto.





Sembra infatti che, questa ricetta, regina delle tavole tradizionali italiane, sia conosciuta in Russia con il nome di insalata olivier , in onore del creatore del piatto: lo Chef francese Lucien Olivier che, nella seconda metà dell’Ottocento, lavorava in un ristorante di Mosca.





"Quindi, specifica Arseniy, quando vai in Russia, non puoi dire insalata russa ma devi chiamarla Olivier, altrimenti non ti capiranno".



L'insalta russa nota anche come insalata Olivier, deve il suo nome a Lucien Olivier, cuoco di origine francese, nelle cucine del ristorante Hermitage di Mosca Credit: Courtesy of Arseiy Telegin Ingredienti



6 patate medie

4 carote

4 uova sode

1 scatoletta piccola di piselli in salamoia

Cetriolini sottaceto (quantità a piacere, tagliati in modo uniforme)

Maionese

Yogurt

Wurstel affumicati (tipo hot dog). Il wurstel è un twist della mia della mia famiglia, specifica Arseniy

Aneto (a piacere, tagliato fine o grosso)

Sale

Pepe bianco

Procedimento





Per prima cosa, bollire le patate e le carote con tutta la buccia fino a farle diventare tenere. Una volta cotte, lasciarle raffreddare leggermente e poi tagliarle in cubetti uniformi.





Nel frattempo, bollire le uova fino a renderle sode. Una volta cotte, sbucciarle e tagliarle a dadini. A questo punto aggiungere i piselli in salamoia e i cetriolini sottaceto, tagliati nello stesso modo delle altre verdure.





In una ciotola separata, preparare un mix di maionese e yogurt, mescolati in parti uguali e profumare il composto con l'aneto, per dare un tocco di freschezza.





Per completare la preparazione, bollire e tagliare i wurstell, prima di aggiungerli al resto dell'insalata.





In una grande ciotola, mescolare delicatamente tutti gli ingredienti, partendo dal basso verso l'alto così da mantenere integre le verdure.





Assaggiare, aggiustare con sale e pepe bianco a piacere.





Infine, coprire e lasciar riposare in frigorifero per una notte.





L'insalata russa è ora pronta per essere servita come piatto unico, contorno, antipasto o farcitura per voulevant. Buon appetito!





