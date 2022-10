Italia Opera Talent: un'opera lirica in venti minuti

Dalla mente di Terranova è nata l’idea di realizzare il programma televisivo Italia Opera Talent , non solo per attirare i giovani all’opera, ma per dare l’opportunità alle nuove generazioni di cantanti lirici di partecipare ad un concorso che potrebbe spalancare loro le porte verso la carriera dei loro sogni.



Ho sentito questo bisogno di portare l'opera lirica a tutti. Gianluca Terranova.

" Italia Opera Talent è un programma televisivo per far conoscere l’opera a chi non l’ha mai vista, a chi sa della sua esistenza ma si sente impreparato per frequentarla; a chi non ha tempo di vedere un'opera intera ma vuole capirne le trame, perché ne ha sentito parlare e perché l’opera lirica, oggi più che mai, ha bisogno di visibilità al di fuori delle roccaforti dei teatri", spiega Gianluca Terranova.



Italia Opera Talent viene trasmesso in Italia su Sky dal lunedì al sabato.





