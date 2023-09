L'ennesimo cambiamento di rotta sul vaccino di Astrazeneca, che sarà ora raccomandato per gli over 60 dopo esser stato consigliato per gli under 55 e poi esteso a tutte le classi di età, costringe il governo italiano a rimettere mano al piano vaccinale, già cambiato tre volte dall'inizio della campagna a dicembre.





L'Italia ora raccomanda l'uso di AstraZeneca solo per chi ha più di 60 anni, sebbene non ci siano elementi per scoraggiare la somministrazione della seconda dose per quanti avessero già avuto la prima. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli.





Intanto il bollettino COVID del 7 aprile in Italia ha registrato 13.708 nuovi casi e 627 decessi (alcuni pregressi ma registrati in questa giornata). In calo ricoveri e terapie intensive.





Per fare il punto sulla campagna vaccinale in Italia e le reazioni alla conferenza della commissione di farmacovigilanza dell'EMA abbiamo parlato con il giornalista di Roma Carlo Fusi.

LISTEN TO Italia, vaccino Astrazeneca per gli over 60 SBS Italian 08/04/2021 11:33 Play

Le persone in Australia devono stare ad almeno 1,5 metri di distanza dagli altri. Controllate le restrizioni del vostro stato per verificare i limiti imposti sugli assembramenti.





Se avete sintomi da raffreddore o influenza, state a casa e richiedete di sottoporvi ad un test chiamando telefonicamente il vostro medico, oppure contattate la hotline nazionale per le informazioni sul Coronavirus al numero 1800 020 080.





Notizie e informazioni sono disponibili in 63 lingue all'indirizzo www.sbs.com.au/coronavirus .

Ascolta SBS Italian tutti i giorni, dalle 8am alle 10am.