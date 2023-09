"Non sono mai tornato a Procida"

È giovane, in cerca di lavoro, con la voglia di essere indipendente e imparare cose nuove. Vincenzo, proprietario della ditta Sundhurst Fine Foods, oggi ottantanovenne, inizia la sua avventura per una nuova vita come ragazzo di coperta sulla nave inglese Dundalk Bay ancorata a Bremehaven, in Germania, un transatlantico di circa 18 mila tonnellate che trasporta 1500 passeggeri provenienti da diversi Paesi. La nave su cui il giovane Vincenzo lavora è diretta in Australia e, dopo una traversata, di 35 giorni approda a Newcastle e i passeggeri vengono trasferiti al Greta Camp.

Dopo una settimana di sosta a Newcastle, la nave salpa di nuovo diretta in Indonesia per prendere a bordo ex cittadini olandesi e riportarli in Olanda. Dall’Olanda di nuovo in Germania per imbarcare altri rifugiati per l'Australia. Durante il viaggio di ritorno verso l’Australia, a Colombo, Vincenzo riceve una lettera dalla madre che lo informa di essere stato richiamato per il servizio di leva e che l'esercito italiano e la polizia lo stavano cercando perché non si era arruolato. Se fosse tornato in Europa la polizia l’avrebbe fatto sbarcare e costretto a fare per ben ventotto mesi il servizio militare. Da quel momento Vincenzo decide di non tornare in Europa. Dall’Indonesia la Dundalk Bay prosegue la rotta verso l’Australia e, una volta approdato a Newcastle, Vincenzo decide di disertare la nave. Da quella mattina di ottobre del 1950 inizia la sua nuova vita in Australia.