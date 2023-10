James Senese, l’anima di Napoli che ancora cerca il mondo

Con “Stiamo cercando il mondo”, il ventunesimo album di di James Senese, è tornato a farsi sentire uno dei musicisti più influenti del panorama musicale italiano.





All'anagrafe Gaetano Senese, classe 1945, l'artista è uno dei pochi sassofonisti italiani ad aver raggiunto la notorietà internazionale esibendosi con le sue sonorità jazz, rock, soul e funky sui palchi e nei teatri di tutto il mondo.



Il musicista napoletano si racconta su SBS Italian, seleziona il player in alto per ascoltarlo.

In quasi sessant’anni di musica, dalla band Showmen con Mario Musella a Napoli Centrale , passando per il profondo legame con PinoDaniele, Senese è stato in grado di mantenere sempre fede ad una certa urgenza espressiva, non tradendo mai la sua musica.







Per stare così tanto tempo nella musica ci vuole tanto coraggio, passione, e non bisogna mai tradire i sentimenti





"Il sistema fa di tutto per coinvolgerti e poi per distruggerti, ma io dopo tanti anni sono ancora qui a farmi valere. Parlando del nuovo album, io cerco sempre qualcosa che possa scuotere le anime. Non faccio canzonette, nella mia musica io parlo con la gente, con il popolo”, aggiunge Senese.





“Devo dire la verità, non riesco a digerire la nuova musica, quella che si sente in radio. La musica dovrebbe appartenere al popolo e venire da lì, oggi invece è tutto un copiare altro perché non hanno niente da dire”.





