La jota triestina, una ricetta perfetta per l'inverno

"Quando si guarda una mappa dell’Italia e si trova Trieste, si vede che la posizione di questa città è vicino alla Slovenia, Croazia e più in su l’Austria", spiega Marisa Raniolo Wilkins ai microfoni di SBS Italian.





Autrice del blog All Things Sicilian And More , Marisa è nata in Sicilia ma ha trascorso gran parte della sua vita italiana a Trieste.





Per il nostro appuntamento dedicato alla cucina italiana ha scelto un piatto non immediatamente riconducibile al suo più conosciuto profilo mediterraneo, ma che testimonia la complessa storia della penisola.





"Questa densa minestra è fatta con fagioli borlotti, capuzi garbi (il nome locale per i crauti), patate e carne di maiale affumicata", racconta Marisa.



La jota è una pietanza tipica invernale, rustica e corposa, che si mangia come un piatto unico, non soltanto a Trieste ma in tutto il Friuli.





Come tutte le ricette antiche, ogni famiglia ha una sua ricetta e ci sono molte varianti: alcuni mettono orzo, polenta o un soffritto con un po' di farina per renderla più densa.





Molti aggiungono anche un cucchiaino di semi di cumino tedesco (da non confondere con il cumino).





È ancora più buona se preparata con un giorno d’anticipo.



Sperimentate con questa ricetta. Sentitevi liberi di mettere più carne o più fagioli o più crauti, a seconda dei vostri gusti! E con qualche patata in più, la zuppa sarà ancora più densa. Marisa Raniolo Wilkins

Ingredienti (6 persone)

400g di crauti, scolati

400g di fagioli borlotti secchi

400g di patate

4 - 6 foglie di alloro

2 spicchi di aglio

Carne affumicata di maiale: 2-3 salsicce o un pezzo intero di prosciutto cotto (circa 400g), o uno stinco (circa 1k) o costine, o prosciutto cotto con l’osso

olio extra vergine d’oliva o strutto

q.b. pepe e sale

2 cucchiai di farina (opzionale)

Procedimento

La sera prima in un recipiente mettete i fagioli ben coperti a bagno in acqua fredda.





Il giorno dopo in una pentola cucinate i fagioli con due foglie d’alloro a fuoco lento per circa 40-50 minuti. Pelate e tagliate le patate a pezzi, aggiungeteli al brodo con i fagioli e proseguite la cottura per 20-30 minuti.





Mettete in un recipiente metà delle patate e fagioli con il brodo, riducendo tutto in purea. Aggiungete poi il resto dei fagioli e delle patate.





In un’altra pentola fate rosolare in un po’ di olio o di strutto gli spicchi d’aglio schiacciati. Quando sono dorati aggiungete i crauti e copriteli con acqua. Se volete potete aggiungere qualche foglia d’alloro o del cumino tedesco.





Aggiungete lo stinco, portandolo quasi a cottura completa. Aggiungete le salsicce intere e cucinate per altri 15-20 minuti.





Estraete le salsicce e la carne dalla pentola e affettate tutto, rimuovendo l’osso.





Unite il brodo vegetale con i fagioli e le patate con i crauti, la carne affumicata a fette nel suo brodo.





Aggiustate di sale e pepe a piacimento.





OPZIONALE : In un tegame piccolo a parte mettere due cucchiai di olio o strutto, aggiungendo un po’ di farina. Mescolate per non creare grumi. Una volta tostata la farina, unite questo soffritto al resto della minestra mescolando con cura.



Marisa Raniolo Wilkins, autrice del blog All Things Sicilian And More. Source: SBS

Qualche consiglio di Marisa

I fagioli e le patate si possono cucinare il giorno avanti e tenuto nel frigorifero.





Questa minestra deve essere piuttosto densa, ma potete aggiungere brodo o acqua se è troppo densa.





Per cucinare una jota con meno grasso si può cucinare il brodo con la carne affumicata nell’ acqua e le foglie d’alloro. Quando la carne e il brodo sono cotti, se avete usato carne colle ossa estraete le ossa (dallo stico, prosciutto cotto con l’osso o delle costine) e levate il grasso. Quando Il brodo è freddo togliete il grasso.





I crauti si possono comparare in lattina o barattoli di vetro nei negozi di specialità gastronomiche e nei supermercati.





La carne affumicata fa parte della gastronomia tedesca, polacca, ungherese, russa, slovena e croata.





Lo stinco di maiale, costine e il prosciutto cotto sono facilmente disponibili e si trovano nei supermercati.





Le salcicce si possono comprare nei mercati, nelle salumerie o nei negozi di specialità gastronomiche.





In certi supermercati si trovano salsicce commerciali: Polish sausage, Kransky, Cabanossi e Kabana.





La pancetta cotta commerciale se è fatta bene, è prima cotta e dopo affumicata, ma sfortunatamente, dice Marisa, certi produttori iniettano la carne con fumo liquido.





Ascolta SBS Italian tutti i giorni, dalle 8am alle 10am.