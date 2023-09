"La storia di un bambino 'piazzato' in Australia e che cerca disperatamente di integrarsi"

In scena per oltre un'ora lo stesso Motta, con un monologo divertente ma basato su spunti autobiografici e temi anche seri, che hanno a che fare con l'esperienza della migrazione e il difficile percorso di adattamento ad una nuova cultura.





Il protagonista dello spettacolo è Mario, che si alterna al suo alter ego Spot, ispirato proprio al cagnolino protagonista di una celebre serie di libri per bambini.





"Non è la tipica storia dell'immigrato in cerca di fortuna", spiega Fabio Motta al microfono di SBS Italian, "è la storia di un bambino di otto anni che si trova 'piazzato' in Australia, un Paese per lui straniero, e che cerca disperatamente di integrarsi".





Il riferimento autobiografico è chiaro: Fabio Motta si è trasferito down under con la sua famiglia italiana proprio a otto anni.





"C'è molto di me, ma c'è anche molta fantasia. La storia è nata perché mentre stavo facendo un esercizio vocale tutto a un tratto ho detto in inglese 'Why did you take me away?' - perché mi avete portato via - e mi son messo a scrivere di getto la storia del mio primo giorno di scuola in Australia".

L'esperienza di trovarsi in un nuovo Paese, senza conoscerne la lingua, non è stata semplice per Motta, il quale spiega che scrivere e interpretare lo spettacolo rielaborando quelle difficoltà è stata un'esperienza catartica.

Alla fine la mia identità è quella che mi porto nel cuore, non vuol dire avere un passaporto qui e un passaporto là

Influenzato anche dalla commedia dell'arte, che Motta ha studiato in Italia, Spot è andato in scena per la prima volta nel 2021.





"Questa è la seconda volta che lo portiamo a Theatreworks ", ricorda Motta, "nella prima stagione abbiamo fatto sold out ".





Rispetto alla prima edizione dello spettacolo, quella del 2022 vedrà alcune variazioni, dovute anche alla collaborazione con Giovanni Fusetti, regista e insegnante italiano.





Spot sarà in scena al Melbourne International Comedy Festival dal 5 aprile.





Ascolta l'intervista a Fabio Motta

LISTEN TO "La storia di un bambino 'piazzato' in Australia e che cerca disperatamente di integrarsi" SBS Italian 15/02/2022 12:01 Play

