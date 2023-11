"Io sono veneta di origine, avevo fatto tanto windsurf da ragazza", ricorda Laura, ma solo in Australia, nella cittadina di Geelong, lei e il marito si sono avvicinati alla vela.





Nonostante un'iniziale diffidenza per via del nome altisonante, la coppia si è avvicinata al Royal Geelong Yacht Club: "ci siamo resi conto che la gente era veramente alla buona (...) sono velisti che amano il mare". Laura with Tom Smeaton, one of her mentors Source: courtesy of Laura Corà Macolino Laura dedica molto del suo tempo alla navigazione ma anche al volontariato nel suo club, ed è proprio per via del suo impegno che quest'anno si è aggiudicata il Victoria SheSails Award , un riconoscimento che l'ha colta di sorpresa ma le ha anche fatto immensamente piacere.





"Quando l'ho saputo sono rimasta di sasso, perché penso che nel Victoria ci siano delle donne che hanno fatto più di me, ma quando ho letto le motivazioni ho quasi pianto", ammette.





Quella per il mare e per la vela è una passione che Laura vive in prima persona ma che ama condividere, per questo dedica molto tempo alle iniziative del club per avvicinare a questo sport chi ancora non lo conosce.





E le donne, spiega Laura, sono una delle categorie ancora non molto rappresentate nel mondo della vela. Ma "stiamo lavorando per voi... e per noi", conclude ridendo.





Ascolta l'intervista:

LISTEN TO Laura Corà Macolino, una donna al timone SBS Italian 19/12/2020 12:53 Play

Le persone in Australia devono stare ad almeno 1,5 metri di distanza dagli altri. Controllate le restrizioni del vostro stato per verificare i limiti imposti sugli assembramenti.





Se avete sintomi da raffreddore o influenza, state a casa e richiedete di sottoporvi ad un test chiamando telefonicamente il vostro medico, oppure contattate la hotline nazionale per le informazioni sul Coronavirus al numero 1800 020 080.





Notizie e informazioni sono disponibili in 63 lingue all'indirizzo www.sbs.com.au/coronavirus .