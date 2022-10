Le erbe spontanee, alleate verdi della nostra salute mentale e fisica

Per alcuni le erbe spontanee come il tarassaco, la piantaggine e il cardo selvatico rappresentano una seccatura, erbacce da estirpare dai propri giardini o orti; per i “foodies” sono dei curiosi ingredienti da riscoprire; per altri i nomi di queste varietà evocheranno ricordi di infanzia.



Comunque le si voglia vedere, le piante che comunemente popolano i nostri parchi e in particolare le erbe spontanee legate all’antica tradizione contadina stanno vivendo un revival grazie anche alla passione e all’impegno di professionisti come Diego Bonetto.





Artista, naturalista e operatore culturale a Sydney, in occasione del mese dedicato alla salute mentale è stato chiamato dalla City of Sydney per condurre due eventi sabato 15 ottobre.





In mattinata, Bonetto accompagna i curiosi per i sentieri del Prince Alfred Park, nel quartiere di Surrey Hills a Sydney, per fare la conoscenza di alcune erbe spontanee e parlare di usi e proprietà. Qui i dettagli .





Nel pomeriggio, Pine Street Creative Arts Centre Bonetto insegna come realizzare calcografie utilizzando le piante raccolte. Qui i dettagli .





