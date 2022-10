L'italiano per le strade di Palermo, tra dialetto e neologismi

Presented by Francesca Valdinoci

By Francesca Rizzoli, Carlo Oreglia

Sabato 22 ottobre, si tiene a Perth il VII Convegno Nazionale Insegnanti d’Italiano; una giornata di seminari sugli argomenti più attuali della linguistica e dell'insegnamento della lingua italiana, discussi da chi li affronta in aula giorno dopo giorno.





Si discuterà il tema della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo scelto per il 2022, ovvero l'italiano e i giovani; non mancheranno momenti dedicati a tematiche specifiche legate al contesto australiano, come l'insegnamento di italiano alle seconde e terze generazioni.





Tra i relatori che animeranno i dibattiti anche Luisa Amenta, Professoressa associata di linguistica italiana e insegnante alla Scuola di Italiano per Stranieri dell'Università di Palermo.





Advertisement

Ai microfoni di SBS Italian, la professoressa ha raccontato il suo lavoro a contatto con studenti universitari stranieri, rifugiati e minori non accompagnati e come questa diversità di bisogni - che si riflette nella pluralità che caratterizza la realtà quotidiana, per le strade della sua Palermo- possa arricchire la lingua italiana di oggi.





Ascolta SBS Italian ogni giorno, dalle 8am alle 10am.

Seguici su Facebook, Twitter e Instagram o abbonati ai nostri podcast cliccando qui.