L'italoaustraliano Annibale Giannarelli vince The Senior Voice in Italia

La seconda edizione del talent show italiano "The Voice Senior" ha incoronato come vincitore un italoaustraliano, il 73enne Annibale Giannarelli.





La competizione è dedicata ai cantanti over 60. Giannarelli, che faceva parte del "team Gigi" (ovvero Gigi D'Alessio) ha sbaragliato la concorrenza proponendo il brano "Lo chiamavano Trinità" e riscuotendo un immenso successo.





Intervistato dopo la premiazione, Giannarelli, visibilmente emozionato e commosso, si è definito "devastato dall'emozione".

Nel corso dell'edizione 2022 del programma televisivo Giannarelli ha conquistato il pubblico. Il cantante Gigi D'Alessio si è complimentato per il meritatissimo successo.

Gli ascoltatori più affezionati di SBS Italian lo ricorderanno ai nostri microfoni. Annibale Giannarelli, nato in Italia a Sassalbo (in provincia di Massa-Carrara) ma emigrato in Australia a tredici anni, ci aveva raccontato la sua lunga carriera musicale che l'aveva riportato per lunghi periodi in Italia, e il suo coinvolgimento nella colonna sonora del celebre film con Bud Spencer e Terence Hill.





La sua passione per la musica nacque molto presto, quando era ancora un bambino. In Australia, a Melbourne, continuò a coltivarla suonando la sua amata fisarmonica in vari locali.





"Facevo quattro, cinque spettacoli a sera quattro sere alla settimana. Andavo a casa alle tre o alle quattro del mattino, alle sette mi svegliavo per andare a scuola", ha raccontato ai nostri microfoni.





Ancora ragazzo vinse un premio musicale e finì alla televisione, su Channel 7, un'occasione che indusse tutta la famiglia a trasferirsi a Sydney.





Nel 1968 riprese una nave (la Galileo Galilei) e, ancora diciottenne, tornò in Italia nella sua Sassalbo, accolto da amici e parenti. Di lì a poco venne coinvolto per la colonna sonora di un film western destinato a entrare nella storia.





Nella sua carriera musicale Giannarelli ha incrociato nomi famosi della musica internazionale, come i Bee Gees e Mina. Ora, dopo un ennesimo traferimento ancora una volta in Italia, è giunto l'inatteso ma meritatissimo successo che lo ha fatto conoscere anche alle generazioni più giovani.





In attesa di riaccoglierlo e festeggiarlo Down Under, vi riproponiamo l'intervista che ci concesse alcuni anni fa raccontandoci la sua vita tra Italia e Australia:

