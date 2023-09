L'ultimatum "impossibile" del WA per gli studenti internazionali

Mentre dal 21 febbraio l'Australia si prepara a riaccogliere tutte le persone, completamente vaccinate, che vorranno raggiungerla, turisti compresi, il WA rimanda nuovamente l'atteso momento a data da definirsi.





Inoltre il premier Mark McGowan ha annunciato la settimana scorsa un'ulteriore restrizione, che in molti hanno definito un ultimatum rivolto agli studenti internazionali.





Infatti se a dicembre la data prevista per il rientro in aula era prevista dopo il 5 febbraio 2022, nel giro di meno di una settimana [da quella data] l'ordine è stato cambiato e il nuovo rientro down under è stato imposto entro, e non oltre, il 4 febbraio.





Stefania Ravelli poco prima dello scoppio della pandemia aveva deciso d'iscriversi ad un “Master of translation studies” all'Università del WA, per seguire le proprie passioni.





PUNTI CHIAVE:





Dicembre 2021: il WA comunica la decisione di riaprire i confini il 5 febbraio

Gennaio 2022: la decisione viene rimandata a data da definire

Febbraio 2022: cambiano le regole per gli studenti internazionali

Coloro che non sono riusciti a entrare nel Paese entro il 4 febbraio non posso fare ritorno in aula

Nonostante le spese che ha dovuto sostenere, Ravelli non è ancora riuscita a trasferirsi in Australia. Ha potuto seguire i corsi solamente a distanza, e questo ultimo cambio di rotta del premier le ha reato non pochi grattacapi.





"Mi sono licenziata dopo che, a dicembre, abbiamo avuto la comunicazione di poter far rientro in Australia dopo il 5 febbraio. Mai più mi sarei aspettata che, pochi giorni prima del volo, le regole cambiassero drasticamente. Non è giusto!", commenta ai microfoni di SBS Italian.





Quando ha appreso della notizia, Stefania è stata colta di sorpresa, come molti compagni di corso.





"Ho provato ad organizzarmi all'ultimo minuto ma non ce l'ho fatta. Ora mi sento impotente e arrabbiata", spiega.

La studentessa di Bergamo si trova ora in Italia senza un lavoro, mentre per continuare gli studi è costretta ad un esborso che non le sembra giusto.





"Nonostante i professori siano bravissimi il gioco non vale la candela, per la cifra che sto spendendo volevo essere inserita nel contesto del campus e nella vita di un Paese anglofono. Altrimenti mi sarei iscritta a Milano", si sfoga Ravelli.





Nonostante le difficoltà però non demorde, sicura che prima o poi la situazione si sbloccherà.





"E' troppo assurda questa chiusura totale, quindi sono sicura che la situazione si sbloccherà. Mi sento positiva".





