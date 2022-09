Lyndon Terracini presenta la stagione lirica 2023 di Opera Australia

Il direttore artistico di Opera Australia Lyndon Terracini non nasconde il suo rammarico di dover lasciare l’incarico alla fine del prossimo anno dopo una gestione di 13 anni nel corso dei quali ha portato la compagnia lirica australiana ai vertici mondiali sollevandola da pesanti deficit e registrando attivi anno dopo anno grazie anche a iniziative geniali come il progetto di Handa Opera on Sydney Harbour (HOSH), il teatro all’aperto sulla baia di



Sydney.



Handa Opera On Sydney Harbour: Madama Butterfly 2023. Credit: Handa Opera On Sydney Harbour: Madama Butterfly 2023. “Quest’anno abbiamo venduto oltre 79 milioni di dollari di biglietti e restano ancora quattro mesi”, dice con soddisfazione Terracini.



L’anno scorso abbiamo perso 23 milioni di dollari, e alla fine di quest’anno chiuderemo in attivo. Una cosa incredibile. Lyndon Terracini.

Il 2023 segna un altro momento storico per Opera Australia con la produzione de I racconti di Hoffmann di Jacques Offenbach con la regista di Damiano Michieletto, che sarà successivamente messa in scena al Teatro La Fenice di Venezia, alla Royal Opera House di Londra e al Teatro dell’Opera di Lione.





È la prima coproduzione internazionale di un’opera creata completamente in Australia a girare il mondo, con il ruolo principale affidato al soprano Jessica Pratt.



Jessica Pratt, il soprano australiano che interprerà I racconti di Hoffmann. Credit: Alessandro Moggi. “Sono molto orgoglioso perché finalmente noi possiamo realizzare a Sydney una produzione che farà il giro del mondo”.





