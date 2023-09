Musica, referendum, cucina italiana e qualche brivido horror: la settimana televisiva di SBS

Venerdì alle 21.30 su SBS World Movies – Muru



Ispirato a fatti realmente accaduti, il film racconta la storia del sergente “Taffy” Tawharau, che si trova a dover scegliere tra l’uniforme che rappresenta e la sua gente, quando il governo lancia in un giorno di scuola un raid armato nella sua comunità a Ruatoki in Nuova Zelanda.





Sabato alle 17.35 su SBS Food – Taste Of Italy



La chef britannica Nisha Katona prosegue il suo viaggio culinario in Italia, assaggiando il moscato e i ricci di mare a Siracusa e poi scoprendo i tesori culinari segreti di Catania.





Sabato alle 18.30 su SBS Food – Luca’s Key Ingredient



L’ingrediente principe di questo episodio è fondamentale non solo in Italia ma in moltissimi Paesi al mondo: il riso. Luca Ciano utilizza questo umile cereale così fondamentale per tante culture creando un antipasto, un piatto forte ed un dolce. E, naturalmente, non può mancare un buon risotto.





Sabato alle 19.30 su SBS – Duran Duran: A Hollywood High



"Duran Duran: A Hollywood High" è un docuconcerto unico che celebra i quarant’anni di carriera della band inglese e il loro amore per la città di Los Angeles. Oltre ad interviste esclusive con i componenti del gruppo e a materiale d’archivio, possiamo assistere anche ai momenti che hanno preceduto il loro concerto sul tetto dell’Aster a Hollywood nel marzo 2022.





Domenica alle 9.00 su SBS e NITV – Koori Knockout 2023 Live



Oggi e domani su SBS e NITV si potrà assistere alle giornate conclusive del Koori Knockout, il torneo di rugby aborigeno che costituisce una delle maggiori occasioni di incontro per le First Nations australiane, attraendo ogni anno migliaia di persone. In diretta da Tuggerah nella Central Coast del New South Wales.





Martedì alle 20.30 su NITV – Our Voice, Our Heart



Questo documentario segue il percorso di trasformazione di due appartenenti alle First Nations australiane, Jaxon De Santis e Justin Grant, mentre affrontano i dubbi e le incertezze legati all’imminente referendum sulla Voce indigena in parlamento.





Mercoledì alle 20.30 su SBS – While The Men Are Away



Prosegue la serie originale di SBS che racconta la storia di Frankie, immigrata italiana in Australia che, mentre gli uomini si trovano al fronte per combattere nella Seconda guerra mondiale, assume altre donne per aiutarla nella sua tenuta agricola. Una produzione sorprendente con molto di italiano, come la protagonista, Michela De Rossi.



Giovedì alle 21.30 su NITV – The Exorcist



Mentre è imminente l’uscita del sequel The Exorcist: Believer potrete – se ne avrete il coraggio – rivivere i brividi dell’originale diretto da William Friedkin nel 1973. Cinquant’anni sono passati dall’uscita in sala di uno dei film più spaventosi della storia del cinema, che rimane di culto per moltissimi cineasti e ancor più fan del genere horror.





solo su SBS On Demand – Suspiria



E se i brividi de L’Esorcista non vi sono bastati potete rivolgervi al servizio di streaming gratuito di SBS per uno dei film più conosciuti ed apprezzati del maestro dell’horror Dario Argento. Rifatto da Luca Guadagnino nel 2018, su SBS On Demand potrete vedere l’originale del 1977, con la celeberrima colonna sonora dei Goblin.





