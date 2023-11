Giornale radio venerdì 1 gennaio 2021

Da oggi è cambia parzialmente il testo dell'inno nazionale australiano Advance Australia Fair.





Nella seconda riga la frase "For we are young and free" è stata cambiata in "For we are one and free."





L’approvazione è stata data dal governatore generale David Hurley.





Lunghe code al confine con il NSW di residenti che tentano di rientrare in Victoria prima della chiusura del confine tra i due stati che scatta a mezzanotte;

Messaggio di fine anno del presidente Mattarella che invita a vaccinarsi e all’unità nazionale per superare la crisi;

A-League, Central Coast Mariners 1 - Newcastle Jets 0.

Il primo ministro Scott Morrison dice che la nuova frase, è più inclusiva in quanto riconosce la presenza dei popoli indigeni d’Australia.





La parola young , indicava infatti che l’Australia è una nazione giovane , non tenendo conto della presenza millenaria dei popoli Aborigeni in questo continente.





